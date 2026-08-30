Semua tanda mengarah pada Myron Boadu yang akan melanjutkan kariernya di Inggris. Sky Italia melaporkan bahwa striker berstatus bebas transfer itu sedang menjalani negosiasi lanjutan dengan klub Championship, Watford.

Transfer itu sudah mengarah ke sana dalam beberapa hari terakhir. Pemain asal Amsterdam itu pada Sabtu menjadi penonton yang menyimak dengan saksama di Vicarage Road, tempat ia melihat Watford meraih satu poin yang patut diapresiasi melawan tim degradasi Premier League, West Ham United.

Jurnalis transfer Luca Bendoni melaporkan pada Sabtu bahwa Boadu memiliki beberapa opsi dan bahwa Watford adalah 'opsi konkret'. Sehari kemudian, ia menulis bahwa hanya detail-detail terakhir yang masih menghalangi terjalinnya kerja sama antara kedua pihak.

Boadu yang berusia 25 tahun hengkang dari PSV musim panas ini, setelah pada musim lalu berperan sebagai striker pelapis. Pada akhirnya ia memainkan tujuh belas pertandingan, mencetak tiga gol, dan pergi dengan membawa gelar juara liga.

Saat persiapan menuju musim ini, sempat muncul kesan bahwa Boadu akan bertahan lebih lama di PSV. Ia ikut berlatih dalam masa pramusim, tetapi pada akhirnya PSV memutuskan untuk berpisah jalan.

Kini, semua mengarah pada Boadu yang akan untuk pertama kalinya dalam kariernya bermain di Inggris. Boadu menembus tim utama di AZ, yang menjualnya pada 2021 seharga 17 juta euro kepada AS Monaco.

Di sana ia tidak sepenuhnya mampu memenuhi ekspektasi, dan setelah masa peminjaman di FC Twente dan VfL Bochum, klub Ligue 1 itu melepasnya ke PSV dengan harga sangat murah.