Kesialan terus menimpa Raul Asencio, bintang Real Madrid, yang baru-baru ini dijatuhi hukuman membayar denda finansial, di samping pencabutan surat izin mengemudi selama 8 bulan, setelah divonis bersalah karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol.

Radio COPE menyebutkan bahwa Real Madrid memutuskan untuk membuka berkas disipliner terhadap Raul Asencio, dan diperkirakan denda finansial besar akan dikenakan kepadanya.

Hingga saat ini belum jelas hukuman yang diputuskan Real Madrid untuk dikenakan kepada sang pemain, tetapi menurut yang diungkapkan jurnalis Melchor Ruiz, klub kerajaan itu telah membuka berkas disipliner terhadapnya, sesuai dengan peraturan internal institusi.

Langkah Real Madrid ini diambil karena apa yang terjadi memengaruhi citra klub kerajaan tersebut, mengingat bahwa tindakan sang pemain mengandung perilaku yang lalai.

Real Madrid sebenarnya sudah mengetahui apa yang terjadi, setelah sang pemain sendiri melaporkan insiden tersebut kepada klub.

Kini, berdasarkan tingkat keseriusan yang akan ditentukan klub terkait peristiwa itu, akan dikenakan hukuman finansial atau hukuman lain yang diatur dalam peraturan internal.

Real Madrid sebelumnya pernah menjatuhkan hukuman finansial sebesar 500 ribu euro kepada masing-masing Aurelien Tchouameni dan Fede Valverde, menyusul pertengkaran yang terjadi di antara mereka pada musim lalu.

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