Bayern Munich segera meredakan kekhawatiran setelah muncul kabar bahwa bintang mereka, Jamal Musiala, menjalani operasi, dengan menegaskan bahwa prosedur tersebut bersifat “sederhana dan rutin” serta merupakan bagian dari rencana medis yang telah disusun sebelumnya.

Timnas Jerman mengalami kekalahan pertamanya dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, melalui adu penalti, di tangan timnas Paraguay, yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Paraguay menciptakan kejutan dan menyingkirkan Jerman dari babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah mengalahkannya melalui adu penalti (4-3), usai imbang pada waktu normal dan perpanjangan waktu (1-1), dalam pertandingan yang digelar dini hari Selasa, di Stadion Boston, Amerika Serikat.

Klub asal Bavaria itu, dalam pernyataan resminya hari Senin, mengatakan bahwa Musiala menjalani operasi segera setelah kembali dari Piala Dunia 2026.

Pernyataan tersebut menjelaskan: “Operasi ini merupakan bagian dari protokol medis standar setelah cedera serius yang dialaminya musim panas lalu, dan telah direncanakan sejak lama untuk dilakukan setelah berakhirnya Piala Dunia 2026 di Amerika Utara.”

Bayern menambahkan bahwa intervensi bedah ini bertujuan untuk memastikan kesiapan penuh sang pemain, sambil menegaskan: “Berkat operasi ini, sang penyerang akan dapat menyelesaikan masa persiapan untuk musim baru sesuai dengan rencana yang jelas, sehingga memastikan kembalinya dia tepat waktu untuk pertandingan resmi pertama Bayern München.”

Pengumuman ini mengakhiri spekulasi seputar kondisi fisik sang playmaker asal Jerman, sekaligus menegaskan bahwa klub menangani pemulihannya dengan hati-hati untuk memastikan skenario cedera yang mengganggu kariernya musim panas lalu tidak terulang kembali.