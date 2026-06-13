Musiala memicu perselisihan sengit antara Klopp dan Matthäus

Pemain asal Jerman, Lothar Matthäus, memicu kontroversi besar setelah melontarkan kritik tajam terhadap Jürgen Klopp dan Thomas Müller, karena usulan mereka untuk memainkan Deniz Undav sebagai gelandang serang dalam laga pembuka Timnas Jerman di Piala Dunia melawan Curaçao, serta menempatkan Jamal Musiala di bangku cadangan

Keduanya telah menyusun susunan pemain ideal untuk awal perjalanan "Die Mannschaft", saat bertugas sebagai analis untuk jaringan "Magenta TV", di mana Klopp dan Müller membela kehadiran Ondav di posisi tersebut.

Müller mengatakan: "Jika semua pemain dalam kondisi prima, saya melihat Ondav sebagai pilihan yang sangat baik. Dia memiliki insting, dan saya sangat yakin dengan ide mengandalkan dia."

Sementara itu, Klopp mendukung usulan ini dengan mengatakan: "Kami memasukkan Ondav karena dia bisa bermain di posisi nomor 10."

Keduanya mengusulkan untuk menggunakan Musiala sebagai kartu as pengganti mulai menit ke-65, untuk memanfaatkannya begitu ada ruang yang lebih luas di lapangan.

Pernyataan kedua legenda Jerman ini tidak disetujui oleh Matthäus, pemain dengan penampilan internasional terbanyak dalam sejarah juara dunia empat kali tersebut, dan ia menanggapi dengan tegas dalam wawancara dengan surat kabar "Bild", dengan mengatakan: "Saya sangat terkejut ketika melihat bahwa Jürgen Klopp dan Thomas Müller menyarankan untuk memainkan Deniz Undav daripada Jamal Musiala dalam pertandingan pembuka. Saya menerima pendapat mereka, tetapi saya tidak ingin melebih-lebihkannya."

Dia menambahkan: "Saya pikir Klopp dan Müller kurang peka. Jürgen khususnya, seharusnya tahu hal ini lebih baik daripada yang lain. Agar Jerman sukses di Piala Dunia, mereka membutuhkan kualitas Musiala, dan karena itu dia harus diberi kepercayaan dan menit bermain."

Juara Dunia 1990 itu bahkan melangkah lebih jauh, dengan menganggap bahwa intervensi semacam ini mempersulit tugas pelatih Julian Nagelsmann, sambil berkata: "Komentar Klopp tidak benar-benar memudahkan tugas Nagelsmann. Saya ingin melihat apa yang akan dikatakan Jürgen jika seorang analis menyarankan agar salah satu pemain intinya duduk di bangku cadangan sebelum pertandingan penting di Liga Champions."

Dia menyimpulkan: "Kita semua tahu bahwa Musiala belum berada di performa terbaiknya, tetapi alih-alih menimbulkan kekhawatiran di sekitarnya, kita harus mendukungnya. Bagi saya, agak aneh juga melihat bagaimana Thomas Müller berbicara tentang kehebatan Musiala, mantan rekan setimnya. Dia belum bermain satu menit pun di Piala Dunia dan diskusi semacam ini sudah dimulai, terutama sekarang setelah Musiala menunjukkan peningkatan di babak kedua melawan Amerika Serikat."