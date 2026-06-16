'Mungkin lebih baik Koeman tidak membawa pemain yang merepotkan itu'

René van der Gijp tidak setuju dengan seruan di media Belanda agar Frenkie de Jong dicadangkan di tim nasional Belanda. Tamu tetap acara Vandaag Inside Oranje ini justru mendesak pelatih kepala Ronald Koeman untuk tetap tenang setelah hasil imbang 2-2 melawan Jepang.

“Tidak, sudahlah. Mari jadikan ini tim yang menyenangkan dan beri mereka waktu tiga pertandingan,” kata analis asal Dordrecht ini, yang sama sekali tidak melihat perlunya melakukan perubahan pada susunan pemain inti Oranje saat ini. “Biarkan mereka saling menyesuaikan diri. Ini turnamen, bro.”

“Mereka semua begitu oportunis, para jurnalis itu,” kata Johan Derksen yang sangat setuju dengan pendapat Van der Gijp. “Begitu terjadi hasil imbang, langsung ada yang bilang, ‘Dia harus diganti, dia harus dikeluarkan.’”

“Lalu saya berpikir: mereka sendiri belum pernah menyentuh bola sekalipun. Namun, mereka malah bertingkah sok tahu, memberi tahu Koeman bagaimana seharusnya,” kata Derksen, yang juga berpendapat bahwa pelatih Oranje tidak perlu mendengarkan saran dan kritik dari para penggemar Oranje di media Belanda.

Van der Gijp melanjutkan dengan menyatakan bahwa ia tidak pernah terkejut dengan susunan pemain yang dipilih Koeman. “Selalu bagus. Hanya pergantian pemain saat melawan Jepang yang tidak tepat,” kata mantan penyerang itu sambil memberikan catatan kritis.

“Memasukkan Memphis Depay adalah keputusan yang salah. Mengandalkan Memphis yang tidak dalam kondisi prima, padahal Anda memiliki pemain andalan seperti itu,” Derksen kembali menegaskan bahwa ia jauh lebih memilih Wout Weghorst sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir pertandingan melawan Jepang.

Terakhir, Van der Gijp tidak setuju dengan opsi menempatkan Memphis tepat di belakang penyerang tengah Donyell Malen. “Memphis yang tidak fit masuk ke lini tengah. Lalu dia akan melakukan hal-hal paling aneh dengan bola. Padahal jika dia fit, dia akan mengoper bola dalam satu atau dua sentuhan. Tapi jika tidak, dia akan berputar-putar di antara empat pemain. Itu semua tidak akan berhasil.”

“Mungkin Koeman sebaiknya tidak membawanya. Dia memang menjadi beban di dalam tim. Dia masih merasa sebagai bintang, padahal penampilannya tidak sesuai dengan status itu. Selalu sulit untuk menempatkan pemain seperti itu di bangku cadangan,” kata Derksen.