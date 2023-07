Mulut Manis Erik Ten Hag Mantapkan Hati Mason Mount Gabung Manchester United

Mount diyakinkan untuk bergabung dengan Manchester United setelah terbuai komentar Ten Hag yang memuji gaya permainannya.

Mount akan meninggalkan Chelsea untuk bergabung dengan United

Setan Merah membayar £60 juta

Mount terkejut dengan penjelasan Ten Hag tentang permainannya

APA YANG TERJADI? Mason Mount hampir pindah ke Old Trafford dari Stamford Bridge karena Manchester United dilaporkan setuju untuk membayar £60 juta ($76 juta) sebagai biaya transfer. Gelandang Inggris itu dipantau oleh Erik ten Hag dalam waktu lama dan dirasa cocok dengan kriteria pemain yang dicarinya.

GAMBARAN UMUM: Menurut Sky Sports, Mount memiliki semua sifat inti yang dicari Ten Hag lewat pergerakan tanpa bola dan saat bersamaan nyaman dalam mengatur ritme permainan. Ahli taktik asal Belanda itu telah menetapkan 83 prinsip setelah tiba di Manchester United dan diyakini bahwa Mount memenuhi sebagian besar prinsip tersebut. Pesepakbola berusia 24 tahun tersebut terkejut dengan pembacaan mendetail Ten Hag tentang permainannya dan apresiasi terhadapnya yang meyakinkannya untuk bergabung ke Setan Merah.

LEBIH LANJUT: Mount akan menandatangani kontrak lima tahun di Old Trafford dengan gaji awal £250.000 per minggu, yang dapat meningkat menjadi £300.000 jika berbagai klausul terkait kinerja dipenuhi. Ini adalah peningkatan tiga kali lipat dalam upahnya karena di Chelsea mendapatkan £80.000 per minggu.

APA SELANJUTNYA? Chelsea telah mencari pengganti Mount dengan dilaporkan Gabriel Veiga dari Celta Vigo menjadi target terdepan untuk direkrut.