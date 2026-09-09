Youri Mulder memberi sorotan kritis kepada Tjark Ernst di Ziggo Sport. Menurut analis tersebut, kiper Feyenoord itu tidak tampil terlalu meyakinkan saat gol kedua FC Barcelona yang dicetak Karim Adeyemi.

"Saya rasa kipernya juga sedikit... Yaaa. Bola itu tidak benar-benar mengarah ke pojok," analisis Mulder tentang penampilan Ernst pada gol 2-0 Adeyemi, sebuah tendangan melengkung indah dari sisi kiri. "Saya pikir dia masih bisa mengambil satu langkah tambahan."

Rekan analis Jon Dahl Tomasson sangat sependapat dengan kritik Mulder terhadap kiper asal Jerman tersebut. "Mengambil satu langkah tambahan itu sudah cukup," kata mantan penyerang Feyenoord itu.

"Menurut saya, posisinya juga tidak tepat," simpul Mulder setelah melihat tayangan gol 2-0 Barcelona di kandang sendiri. "Itu sebenarnya tidak terlalu jauh ke pojok. Ernst berdiri sedikit terlalu ke kanan. Lalu dia sudah lebih dulu menolak, padahal dia harus mengambil satu langkah tambahan."

"Itu gol yang luar biasa. Tetapi Adeyemi juga mendapat sangat banyak waktu untuk menembak. Meski begitu, tidak semuanya negatif di Feyenoord," ujar Tomasson.

Feyenoord sudah tertinggal setelah tiga menit. Raphinha mengecoh dua bek Feyenoord, lalu melepaskan tembakan akurat di dalam kotak penalti.