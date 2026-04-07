"Mr. Assist"... Oliés, sang raja assist yang luar biasa

Pada malam yang penuh semangat di Bavaria, sebagian besar bintang Bayern Munich tampil gemilang di Stadion Santiago Bernabéu saat tim Bavaria itu mengalahkan Real Madrid dengan skor 2-1. Bintang Prancis, Michael Olise, pun tak ketinggalan, karena ia terus bersinar dalam kontribusi golnya dengan sentuhan-sentuhan magisnya.

Bayern memimpin dengan gol pertama pada menit ke-41 melalui Luis Díaz, kemudian Harry Kane menorehkan sejarah pada menit pertama babak kedua dengan mencetak gol kedua, sebelum Kylian Mbappé memperkecil ketertinggalan pada menit ke-74.

Dalam 20 detik pertama babak kedua, Real Madrid gagal membangun serangan pertamanya di babak kedua, dan para pemain Bayern merebut bola yang sampai ke Oliase di sayap kanan, lalu berlari mendekati batas kotak penalti, di mana ia mengoper bola kepada Harry Kane yang tak ragu menguji kiper Lunin lagi dengan tendangan datar yang gagal dihalau oleh pengganti Courtois, sehingga gawangnya bergetar untuk kedua kalinya.

Menurut Opta, "Michael Olise adalah pemain dengan assist terbanyak (25) di lima liga besar di semua kompetisi", dengan menunjukkan bahwa pemain terdekat dari bintang Bayern tersebut adalah Bruno Fernandes, bintang Manchester United, yang memiliki 17 assist, diikuti oleh Fermin Lopez (Barcelona) dengan 16 assist.