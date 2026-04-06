Moussa Wahbi mengejutkan duo Maroko

Youssef Hajji, asisten pelatih tim nasional Maroko, hadir dalam pertandingan antara Raja Army dan Al-Kawkab Marrakesh pada Minggu malam.

Pertandingan antara Tentara Kerajaan dan Al-Kawkab Marrakesh berakhir imbang tanpa gol, dalam rangka putaran ke-15 Liga Profesional Maroko.

Situs olahraga Le360 melaporkan bahwa Hajji berada di tribun penonton untuk memantau beberapa pemain, terutama Rabie Harimat dan Reda Teknaoui, duo pemain Tim Nasional Maroko.

Youssef Hajji mengamati performa beberapa pemain dan mencatat beberapa hal, yang akan disampaikannya kepada Mohamed Wahbi, pelatih tim nasional Maroko.

Timnas Maroko sedang bersiap untuk berlaga di putaran final Piala Dunia 2026, dengan mengetahui bahwa mereka berada di Grup C, bersama Brasil, Skotlandia, dan Haiti.

Baca juga

