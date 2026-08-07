Kiper Belgia, Thibaut Courtois, membuka babak baru dalam persiapannya bersama Real Madrid setelah bergabung dengan latihan tim menyusul berakhirnya keikutsertaannya di Piala Dunia dan menikmati liburan musim panas, sehingga menjadi pemain terbaru yang kembali ke skuad tim untuk persiapan musim baru.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Courtois kini berada di bawah arahan pelatih Jose Mourinho, setelah mengakhiri keikutsertaannya di Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat akibat mengalami gangguan otot ringan pada laga melawan Spanyol, sebelum akhirnya siap kembali berlatih bersama tim.

Meski Real Madrid bertolak ke Hungaria untuk menjalani laga uji coba kedua mereka dalam periode persiapan musim baru, Courtois justru menuju kompleks olahraga Real Madrid di Valdebebas untuk melanjutkan program latihannya.

Sebagaimana yang dilakukan Diomande pada hari pertamanya sebagai pemain Real Madrid, kiper Belgia itu menjalani latihan individu di bawah terik matahari ibu kota Spanyol, sembari menunggu kepulangan tim untuk kembali menjalani latihan bersama sebagai persiapan menghadapi laga uji coba berikutnya melawan Deportivo La Coruna.

Sepanjang pekan depan, Real Madrid akan mendapatkan kembali sejumlah pemainnya yang pulang dari Piala Dunia, karena menanti bergabungnya Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Aurelien Tchouameni, dan Kylian Mbappe, yang merupakan pemain-pemain terakhir yang ditunggu kepulangannya, sehingga skuad tim menjadi lengkap di bawah asuhan Mourinho sebelum kompetisi liga bergulir.