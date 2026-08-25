José Mourinho, pelatih Real Madrid, memastikan sikapnya terkait masa depan pemain asal Brasil, Endrick, dengan menegaskan bahwa dirinya tetap mempertahankan penyerang muda tersebut dan menolak gagasan kepergiannya dari tim, baik melalui penjualan maupun peminjaman, meski klub telah menerima sejumlah pertanyaan mengenai pemain tersebut.

Mourinho menjelaskan bahwa absennya Endrick dari tim pada periode saat ini disebabkan oleh peradangan ringan pada tendon, seraya menegaskan bahwa keputusan itu diambil sebagai langkah pencegahan untuk menghindari cedera yang memburuk, dan bukan karena adanya masalah serius.

Pelatih Real Madrid itu berkata: "Ini adalah kasus peradangan tendon ringan, hanya tindakan pencegahan untuk menghindari masalah yang lebih besar. Saya sangat mengaguminya, dan saya telah menerima banyak pertanyaan mengenai dirinya, tetapi saya tidak ingin menjual atau meminjamkannya. Dia sangat berbakat."

Sikap Mourinho ini datang untuk mengakhiri spekulasi yang menyelimuti masa depan Endrick, terutama dengan terbatasnya penampilannya di awal musim, di mana pelatih asal Portugal itu memandang bahwa penyerang asal Brasil tersebut merupakan bagian penting dari opsi ofensifnya pada tahap mendatang.

Mourinho juga berbicara tentang kemungkinan memadukan Endrick, Carlos Espai, dan Mbappé di lini serang, dengan menegaskan bahwa karakter lawan dan pertandinganlah yang akan menentukan pilihannya, seraya menyebutkan bahwa perbedaan karakteristik para pemain memberinya lebih dari satu solusi taktis.

Real Madrid bersiap menghadapi Real Sociedad besok di Liga Spanyol, di tengah jadwal padat yang mengharuskan tim menjalani sejumlah besar pertandingan dalam waktu singkat.

Mourinho memandang bahwa tekanan pertandingan bukanlah hal yang tidak adil, terutama karena penundaan awal musim selama satu pekan tambahan bagi tim-tim yang banyak pemainnya berpartisipasi di Piala Dunia merupakan keputusan yang positif, seraya menjelaskan bahwa tim-tim profesional dituntut untuk menghadapi jadwal yang mencakup 3 pertandingan dalam sepekan.

Pelatih asal Portugal itu menegaskan bahwa kesiapan para pemain adalah faktor penentu dalam keputusannya, sehingga jika data atau kondisi fisik seorang pemain membuktikan ketidakmampuannya untuk tampil, maka pemain lain akan mendapatkan kesempatan.

Mourinho juga menyinggung peran Fede Valverde, dengan menegaskan bahwa pemain tersebut mampu mengisi lebih dari satu posisi, tetapi ia memandang bahwa posisi alaminya adalah lini tengah, sementara ia dapat difungsikan di posisi lain sesuai kebutuhan setiap pertandingan.