Pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, memberikan gestur istimewa kepada bintang timnya, pemain Brasil, Vinicius Junior, selama pertandingan melawan Inter Milan.

Real Madrid mengawali perjalanannya di Liga Champions Eropa dengan kemenangan menegangkan atas tamunya, Inter Milan, dengan skor dua gol berbanding satu, dalam laga yang mempertemukan keduanya pada hari Selasa ini, di Stadion Santiago Bernabeu.

Pada menit ke-87, setelah gol tim Italia tersebut, Jose Mourinho memutuskan untuk menarik keluar Vinicius Junior, yang mendapat cemoohan selama babak kedua.

Pemain Brasil itu sangat aktif sepanjang pertandingan, meskipun ia keluar tanpa menyumbang satu gol pun.

Menurut surat kabar "AS", ketika Vinicius digantikan oleh Carreras, terdengar banyak siulan di Stadion Santiago Bernabeu yang ditujukan kepada penyerang Brasil tersebut.

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Di sinilah momen istimewa itu bermula. Vinicius merespons dengan tepuk tangan sambil menatap ke arah tribun, sementara Jose Mourinho melakukan hal yang sama, menolak untuk mengalihkan pandangannya.

Pelatih Portugal itu menemani pemain Brasil tersebut menuju bangku cadangan, dan bertepuk tangan untuknya sepanjang waktu.

Dan ketika Vinicius berbalik untuk merespons sebagian pendukung, Mourinho memeluknya dengan hangat dan menepuk punggungnya beberapa kali. Gestur ini dengan jelas memperlihatkan hubungan akrab di antara keduanya, sekaligus menjadi bentuk dukungan terbuka dari sang pelatih kepada pemainnya.