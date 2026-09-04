Real Madrid akan menjalani ujian baru untuk mempertahankan awal sempurna mereka di Liga Spanyol, ketika bertandang ke markas Real Betis pada Jumat malam ini, dalam laga pekan keempat, di tengah keinginan tim asuhan pelatih Jose Mourinho untuk meraih kemenangan keempat secara beruntun dan terus menekan Barcelona.

Pertandingan ini berlangsung hanya beberapa hari sebelum tim memulai perjalanan mereka di Liga Champions Eropa.

Mourinho mengumumkan susunan pemain utama Real Madrid, yang menampilkan kekuatan serang menakutkan yang dipimpin Kylian Mbappe, bersama Vinicius Junior, Jude Bellingham, dan Arda Guler, sementara Valverde dan Camavinga menjadi motor lini tengah.

Absennya Bernardo Silva dari susunan pemain utama menjadi hal yang mengejutkan, mengingat ia diskors dari pertandingan Selasa di Liga Champions.

Hal ini semakin memperkuat kepercayaan Mourinho kepada Camavinga, sementara trio Arda Guler, Dumfries, dan Konate kembali ke susunan pemain utama.

Berikut susunan pemainnya:

Real Madrid

Penjaga gawang: Courtois.

Pertahanan: Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella

Lini tengah: Valverde, Camavinga, Arda Guler, Bellingham, Vinicius.

Penyerang: Kylian Mbappe.

Real Betis

Penjaga gawang: Alvaro Valles.

Pertahanan: Bellerin, Diego Llorente, Natan, Fran Garcia

Lini tengah: Bernal, Roca, Antony, Fornals, Isco, Riquelme.

Penyerang: Cucho Hernandez.