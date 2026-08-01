Pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, berbicara mengenai penampilan timnya, Los Blancos, dalam laga uji coba yang berakhir imbang 2-2 melawan klub Italia, Fiorentina.

Surat kabar AS memuat pernyataan Mourinho kepada kanal televisi Real Madrid, di mana ia berkata, "Saya melihat 3 wajah dari tim ini: sebuah tim yang segar, tim lain yang lelah, dan tim ketiga yang sangat kelelahan."

Ia melanjutkan, "Tim yang segar tampil luar biasa, dan skor 2-1 pada akhir babak pertama jauh lebih kecil dari apa yang layak kami dapatkan atas penampilan itu, karena kami menyuguhkan babak pertama berkualitas tinggi dan bisa saja unggul tiga atau empat gol dengan mudah."

Ia menambahkan, "Setelah itu pertandingan menjadi lebih fisikal, dan lawan memberikan tekanan besar kepada kami, dan di sinilah muncul wajah kedua dari tim ini. Ketika Anda terpaksa bertahan di dalam kotak penalti dengan dua pemain muda seperti Joan dan Mario, mereka tampil hebat, tetapi dari sisi fisik mereka belum berada di level yang memungkinkan untuk menghadapi penyerang kuat seperti Moise Kean."

Mourinho mengungkapkan, "Adapun wajah ketiga, itulah yang sangat saya sukai, yaitu tim yang sangat kelelahan tetapi tahu bagaimana tetap solid, dan berhasil merebut kembali kendali atas jalannya permainan."

Ia menekankan, "Dumfries dan Endrick baru menjalani 3 sesi latihan saja, namun begitu masing-masing dari mereka bermain lebih dari 70 menit. Itu adalah upaya luar biasa dan sangat bernilai bagi saya, dan saya telah berterima kasih kepada mereka atas apa yang mereka berikan kepada kami. Sejujurnya, saya menyukai segalanya."

Mengenai kesimpulannya dari pertandingan itu, Mourinho menjawab, "Inilah Real Madrid dengan kemampuan dan para pemain yang tersedia bagi kami saat ini. Saya berkata kepada para pemain sebelum pertandingan bahwa Real Madrid tetaplah Real Madrid bahkan dalam laga uji coba sekalipun."

Ia menegaskan, "Hari ini saya terpaksa menurunkan para pria, jika boleh dikatakan demikian, yang tersedia bagi saya. Kami baru berlatih kemarin saja, dan sesi itu kami khususkan untuk beberapa aspek organisasi."

Ia menambahkan, "Kami menurunkan si malang Carlos Espi, yang masih seperti baru bangun dari mimpi. Ia baru berlatih bersama kami satu jam saja kemarin, dan hari ini ia membantu kami agar mengenal makna bermain untuk Real Madrid."

Ia berkata, "Saya sangat senang dengan kerja yang ditunjukkan para pemain sejak hari pertama. Yang membuat saya khawatir adalah ketiadaan para pemain lainnya, karena saya berharap bisa mendapatkan tiga minggu untuk bekerja bersama mereka juga, tetapi hal itu tidak mungkin."

Ia menambahkan, "Pada hari Senin, Vinicius, Brahim Diaz, dan Bernardo Silva akan tiba. Selain itu, Dumfries, Carlos, dan Endrick akan memiliki jumlah sesi latihan yang lebih banyak... dan kami akan terus bekerja hingga kedatangan para pemain lainnya lengkap."

Ia menutup, "Hingga saat ini saya belum merasakan sesuatu yang istimewa, karena pertandingan-pertandingan yang sesungguhnya belum dimulai."