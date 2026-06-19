Mourinho menutup pintu bagi Xabi Alonso

Di saat Chelsea sedang mencari pemain baru untuk memperkuat skuad menjelang musim depan, Xabi Alonso justru mendapat pukulan tak terduga dari José Mourinho. Pelatih asal Portugal itu menutup pintu bagi salah satu target yang sedang dipertimbangkan klub Inggris tersebut, sekaligus menegaskan komitmennya terhadap para pemain yang ada di dalam tim.

Alvaro Carreras akan melanjutkan kariernya bersama Real Madrid pada musim depan, setelah sang pemain secara definitif memutuskan posisinya, sekaligus mengakhiri spekulasi yang mengaitkan masa depannya dengan kepindahan dari klub "Los Blancos" selama jendela transfer musim panas ini.

Menurut laporan surat kabar Spanyol “AS”, pelatih asal Portugal José Mourinho mengandalkan Carreras dalam rencananya untuk musim baru, di mana ia akan berduet dengan Marc Cucurella di posisi bek kiri selama musim 2026-2027, sambil menunggu perkembangan kondisi pemain Prancis Ferland Mendy yang masih dalam proses pemulihan dari cedera.

Di sisi lain, Fran García, bek kiri keempat dalam skuad tim, tetap menjadi salah satu nama teratas yang kemungkinan akan hengkang musim panas ini. Pemain tersebut telah menarik minat beberapa klub selama beberapa bulan terakhir, termasuk Bournemouth yang mencoba merekrutnya pada bursa transfer musim dingin lalu atas permintaan pelatihnya saat itu, Andoni Iraola, yang kini melatih Liverpool. Laporan-laporan menunjukkan bahwa Real Betis dianggap sebagai tujuan terdekat bagi pemain tersebut saat ini.

Meskipun ada kemungkinan ia hengkang, komitmen Fran García terhadap seragam Real Madrid tidak pernah diragukan selama tiga musim yang ia habiskan bersama tim tersebut sejak kembali dari Rayo Vallecano.

Sedangkan Carreras, yang bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2025, memulai kariernya dengan menjanjikan sebelum performanya menurun pada paruh kedua musim, penurunan yang sangat terkait dengan ketidakstabilan yang dialami tim secara umum. Meskipun demikian, ia mendapat kepercayaan penuh dari pelatih Xabi Alonso, kepercayaan yang tidak ia miliki pada masa kepelatihan Álvaro Arbeloa.

Saat ini, sang pemain sedang berupaya memulihkan kondisi fisik terbaiknya menjelang dimulainya musim baru, dalam upaya membuktikan bahwa ia layak mendapatkan kesempatan baru di tim utama di bawah asuhan Mourinho. Carreras menggabungkan masa istirahat dengan program latihan intensif, sebagai persiapan untuk bersaing ketat memperebutkan posisi bek kiri utama.

Persaingan untuk posisi ini diperkirakan akan memanas antara Carreras dan Cocorela, terutama karena keduanya memiliki karakteristik teknis yang berbeda, sehingga saling melengkapi dalam sistem taktik tim. Mourinho tampaknya sangat yakin bahwa sayap kiri kini aman berkat kehadiran kedua pemain asal Spanyol tersebut.

Meskipun telah dipastikan bahwa Carreras akan tetap bertahan, namanya baru-baru ini dikaitkan dengan ketertarikan dari Chelsea, yang memantau situasinya dengan cermat setelah Real Madrid secara mengejutkan merekrut Marc Cucurella.

Surat kabar “AS” sebelumnya telah mengungkap bahwa Carreras termasuk dalam daftar pemain yang sedang dipertimbangkan Chelsea untuk direkrut guna memperkuat posisi bek kiri.

Laporan-laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Xabi Alonso, manajer Chelsea, dianggap sebagai salah satu pendukung utama ide merekrut pemain tersebut, mengingat pengetahuannya sebelumnya mengenai potensi Carreras selama masa kerjanya di Real Madrid.

Pelatih asal Spanyol itu berpendapat bahwa Carreras tidak akan mengalami kesulitan beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Inggris, mengingat ia pernah membela tim Manchester United U-23, serta menjalani musim 2022-2023 sebagai pemain pinjaman di Preston North End di Liga Divisi Satu Inggris.