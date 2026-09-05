Real Madrid merampungkan perekrutan enam pemain baru untuk tim utama pada musim panas ini, dan Yan Diomande menjadi transfer paling menonjol yang dilakukan klub, mengingat dirinya merupakan pemilik nilai transfer rekor dalam sejarah Los Blancos.

Meski demikian, tim asuhan pelatih Jose Mourinho menelan kekalahan pertamanya musim ini pada Jumat kemarin, setelah takluk dari Real Betis dengan skor 1-0, lewat gol larut yang dicetak Troy Parrott.

Menurut situs Tribuna, hasil ini menambah tekanan dan sorotan terhadap Diomande, namun rencana yang telah disusun untuk sayap asal Pantai Gading itu tidak berubah.

Jurnalis tepercaya Alvaro Esteban menjelaskan bahwa Mourinho berniat mengintegrasikan pemain berusia 19 tahun itu secara bertahap, ketimbang langsung memaparkannya pada tekanan yang muncul akibat nilai transfernya yang besar.

Diomande tampil selama 57 menit dalam tiga pertandingan pertama Real Madrid di Liga Spanyol, hal yang menegaskan pendekatan hati-hati yang diterapkan Mourinho terhadapnya.

Pemain asal Pantai Gading itu bergabung ke Real Madrid dari Leipzig dengan nilai 125 juta euro, dengan kemungkinan nilai transfer meningkat hingga 140 juta melalui add-on dan bonus yang terkait dengan kesepakatan tersebut.

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