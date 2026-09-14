Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, menegaskan bahwa Yan Diomande tidak kekurangan apa pun untuk menjadi pemain inti reguler bersama Real Madrid, meskipun persaingan di lini serang sangat ketat.

Situs Tribuna menyebutkan bahwa Mourinho ditanya menjelang laga Real Madrid melawan Elche di La Liga, mengenai apa yang dibutuhkan Diomande untuk memantapkan dirinya sebagai pemain inti, setelah ia untuk pertama kalinya tampil dalam susunan pemain utama tim melawan Rayo Vallecano.

Jawaban pelatih asal Portugal itu tegas, ketika ia berkata, "Dia tidak kekurangan apa pun."

Mourinho bahkan melangkah lebih jauh, dengan menyatakan bahwa penyerang asal Pantai Gading itu tidak akan mengalami masalah untuk tampil secara reguler seandainya ia bermain di tim lain.

Mourinho berkata, "Seandainya dia berada di tim mana pun lainnya di dunia, dia pasti bermain 90 menit di setiap pertandingan."

Pelatih Real Madrid itu menjelaskan bahwa situasi Diomande sangat terkait dengan banyaknya opsi menyerang yang tersedia, dan bukan karena kekurangan apa pun dari sisi pemain.

Ia menambahkan, "Kami memiliki banyak opsi: Diomande, Vinicius Junior, Arda Guler, Brahim Diaz, kemudian Rodrygo Goes yang akan segera kembali. Karena itu, ketika kita berbicara tentang pemain inti yang tak tergantikan, hal itu menjadi sulit."

Real Madrid menempati peringkat kedua Liga Spanyol dengan koleksi 12 poin, terpaut 3 poin dari rival mereka Barcelona yang memuncaki klasemen, setelah lima pekan berjalan.

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