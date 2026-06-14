Mourinho memutuskan untuk melepas dua pemain Real Madrid

Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, mendorong bek kiri Prancis Ferland Mendy (31 tahun) untuk hengkang dari Bernabéu, setelah klub As Madrid hampir menyelesaikan transfer pemain Spanyol Marc Cucurella dari Chelsea.

Menurut laporan surat kabar Spanyol "AS", "The Special One" ingin melepas Mendy, yang sering mengalami cedera sejak kedatangannya di Madrid, serta Fran Garcia, sebagai bagian dari rencananya untuk membangun kembali lini pertahanan kiri dengan wajah-wajah baru yang sesuai dengan visinya untuk proyek baru ini.

Real Madrid tidak menunggu pembukaan resmi jendela transfer musim panas untuk memperkuat skuadnya, karena klub tersebut telah menyelesaikan transfer bek Prancis Ibrahima Konaté, bek sayap Belanda Denzel Dumfries, dan gelandang Portugal Bernardo Silva, sementara hampir menyelesaikan kesepakatan dengan Kokorela, yang sangat diinginkan Mourinho untuk memperkuat sisi kiri pertahanan.

Kedatangan Kokorela berdampak besar pada masa depan Mendy, yang bergabung dengan Real Madrid pada 2019 dari Lyon Prancis, namun ia mengalami cedera berulang yang membatasi kontribusinya, sehingga mendorong Mourinho untuk mencari alternatif yang lebih stabil secara fisik dan sesuai dengan gaya taktisnya, di mana ia berencana mengandalkan duet muda Carreras dan pendatang baru Cucurella.