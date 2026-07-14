Mourinho Memulai Era Kerajaannya yang Baru dari Barcelona

Asosiasi Liga Spanyol telah mengumumkan jadwal pertandingan tiga putaran pertama musim mendatang 2026-2027.

Surat kabar "AS" melaporkan bahwa putaran pertama La Liga akan digelar dalam dua tahap; sebagian besar tim yang tidak terpengaruh oleh partisipasi pemainnya di Piala Dunia akan memainkan pertandingan mereka terlebih dahulu, sementara tim-tim lainnya akan bertanding di kemudian hari.

Real Madrid termasuk dalam kelompok kedua klub, yang berarti mereka akan memulai musim dengan bertanding pada putaran kedua, sebelum memainkan pertandingan yang ditunda dari putaran pertama.

Bersama pelatih barunya, José Mourinho, Los Blancos akan memulai perjalanan mereka di La Liga dengan menghadapi Espanyol pada putaran kedua, Sabtu, 22 Agustus mendatang, di Stadion Cornella-El Prat, Catalonia.

Real Madrid akan memainkan pertandingan pertamanya di Stadion Santiago Bernabéu pada musim baru ini pada Rabu, 26 Agustus, saat menjamu Real Sociedad.

Pertandingan ini akan menandai kembalinya José Mourinho ke Stadion Santiago Bernabéu, tempat ia menghabiskan tiga tahun, antara tahun 2010 dan 2013.

Pelatih asal Portugal tersebut sebenarnya sudah kembali ke Bernabéu pada bulan Januari dan Februari tahun ini, saat ia memimpin Benfica dalam salah satu pertandingan Liga Champions melawan Real Madrid.

Hanya empat hari kemudian, Real Madrid akan menjamu Málaga, salah satu klub yang baru saja promosi, pada hari Minggu, 30 Agustus, dalam rangkaian pertandingan pekan ketiga La Liga.