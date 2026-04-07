Mourinho memicu kontroversi dengan pernyataan terbarunya

Nada bicara "The Special One" José Mourinho setelah hasil imbang Benfica yang mengecewakan melawan "Casa Pia" (1-1) bukan sekadar ungkapan kekecewaan sesaat, melainkan pernyataan tegas tentang berakhirnya ambisi "El Águilas" dalam perebutan gelar Liga Portugal, sambil menyinggung luka "identitas dan karakter" di ruang ganti.

Hilangnya identitas

Meskipun Benfica menguasai bola hingga 78%, tim asal Lisbon ini terjebak dalam hasil imbang untuk kesembilan kalinya musim ini.

Dan menghadapi lawan yang berjuang untuk menghindari degradasi (peringkat ke-16), Benfica tampak tak mampu mengubah dominasi mereka menjadi kemenangan meyakinkan, di mana mereka hanya berhasil melepaskan 3 tembakan ke gawang dari 18 upaya.

Dalam pernyataan yang disampaikan kepada jaringan "Sport TV", dan dikutip oleh surat kabar "A Bola" Portugal, Mourinho berkata dengan nada tajam: "Kami tidak hanya kehilangan dua poin, tetapi juga menyia-nyiakan peluang terakhir kami untuk bersaing memperebutkan gelar. Yang lebih buruk lagi, kami tidak lagi memegang kendali bahkan dalam perebutan posisi kedua; nasib kami tidak lagi berada di tangan kami."

"Kedinginan" para bintang

Mourinho tidak ragu-ragu dalam melontarkan kritik tajam dan langsung kepada para pemainnya, menyoroti adanya kesenjangan dalam komitmen mental di antara sebagian dari mereka.

Pelatih asal Portugal itu menggambarkan beberapa pemainnya sebagai "terpisah dari kenyataan", seolah-olah sepak bola bukanlah inti hidup mereka.

Mourinho menegaskan bahwa ia mencoba mengingatkan tim pada jeda babak bahwa kegagalan dalam pertandingan ini berarti "akhir dari persaingan secara logis", namun reaksi di lapangan menunjukkan "penurunan energi dan hasrat untuk menang".

Dalam pernyataan terkuatnya, Mourinho membedakan dua jenis pemain: "Ada yang hidup untuk menang terlepas dari seberapa besar kekayaannya, dan ada yang meremehkan hal-hal tersebut. Mereka bukan orang-orang yang buruk, tetapi mereka sangat kekurangan karakter kuat yang dibutuhkan untuk mencapai podium."

Angka-angka yang menipu

Meskipun Benfica masih "tak terkalahkan" dengan 19 kemenangan dan 9 hasil imbang enam putaran menjelang akhir musim, kenyataan poin menempatkannya di posisi ketiga, tertinggal dua poin dari Sporting (yang memiliki pertandingan tertunda) dan tujuh poin di belakang pemimpin klasemen Porto.

Kegagalan di kandang ini menjadi kelanjutan dari serangkaian kegagalan musim ini, yang dimulai dengan tersingkirnya mereka dari Liga Champions oleh Real Madrid, kemudian tersingkir dari Piala Portugal oleh Porto, dan Piala Liga oleh Braga. Dengan memudarnya peluang di liga, "El Águilas" di bawah asuhan Mourinho menghadapi risiko mengakhiri musim tanpa gelar, yang tidak mencerminkan besarnya pengeluaran atau nama-nama yang ada dalam skuad.

