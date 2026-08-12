José Mourinho, pelatih Real Madrid, menegaskan rasa puasnya atas penampilan timnya usai kemenangan atas Deportivo La Coruña dalam laga persahabatan, sembari menekankan bahwa pertandingan tersebut menjadi ujian yang baik bagi para pemainnya, terutama dengan adanya sejumlah perubahan pada personel dan susunan pemain.

Real Madrid meraih kemenangan yang membanggakan dengan skor (1-0) melalui gol yang dicetak Brahim Díaz dalam laga yang digelar pada Rabu malam ini dalam ajang turnamen persahabatan Teresa Herrera, sebagai persiapan menyambut musim baru.

Mourinho mengatakan dalam pernyataannya kepada saluran Real Madrid: "Ini adalah pertandingan yang serius menghadapi tim yang kembali ke liga. Turnamen persahabatan ini memiliki sejarah dan tradisi yang besar, dan lawan menampilkan segala kemampuan yang mereka miliki serta memaksa kami bermain serius."

Pelatih asal Portugal itu menambahkan sebagaimana dilansir surat kabar "AS": "Saya harus melakukan beberapa perubahan, karena saya tidak ingin memberikan menit bermain yang terlalu banyak kepada pemain yang sama. Hari ini Fede dan Arda hanya bermain 45 menit."

Mourinho: Pertandingan Ini Kesempatan untuk Bekerja dan Bereksperimen

Mourinho menjelaskan bahwa tujuannya bukan sekadar meraih kemenangan, melainkan memanfaatkan pertandingan untuk menguji beberapa gagasan dan personel, dengan mengatakan: "Pertandingan ini memang untuk menang, tetapi lebih untuk bekerja dan melakukan uji coba."

Ia melanjutkan: "Yang paling saya sukai adalah bahwa dalam pertandingan semacam ini, dengan pergantian pemain dan formasi, tim bermain untuk meraih sebuah hasil. Kami akan menjalani banyak pertandingan dengan cara seperti ini di liga, dan kami berhasil memenangkannya tanpa menguras tenaga para pemain secara berlebihan."

Pelatih asal Portugal itu menyinggung adanya sejumlah pemain yang tidak turut serta dalam pertandingan, dengan mengatakan: "Anda tahu kelima pemain yang berada di Valdebebas, dan pekan depan hal-hal yang serius akan dimulai."

Meningkatnya Tingkat Kesulitan Pertandingan

Mourinho berbicara tentang karakter periode persiapan saat ini, sembari menegaskan bahwa level persaingan akan meningkat secara bertahap, dengan menjelaskan: "Tingkat kesulitan pertandingan, dengan cara kami menyusun periode ini, meningkat secara bertahap."

Ia menambahkan: "Kami tahu bagaimana turnamen semacam ini. Bagi tim tuan rumah, pertandingan ini memiliki nilai khusus, tetapi bagi kami, menjalani sebuah pertandingan yang kompetitif dengan cara seperti ini merupakan latihan yang sangat baik."

Mourinho menutup pembicaraannya dengan menegaskan bahwa Real Madrid mengambil manfaat dari pertandingan ini dalam kerangka persiapannya, sebelum beralih ke fase yang lebih serius dengan dimulainya kompetisi resmi pada periode mendatang.