'Tidak Mudah Jadi Spesial' - Jose Mourinho Bintangi Iklan Lucu

Jose Mourinho mungkin memang masih tanpa klub sejak dipecat , tapi tetap tahu caranya untuk menjadi sorotan publik.

Selain menekuni profesi sebagai pandit baru-baru ini, Mourinho juga menjadi bintang iklan milik Paddy Power.

Iklan yang berdurasi 90 detik tersebut, memunculkan sosok sang manajer dengan menjelaskan tidak mudah menjadi seorang yang spesial seperti dirinya.

"Untuk menjadi spesial Anda harus konsisten. Saya spesial di Milan, di Madrid, tapi tidak semua prestasi besar mendapatkan trofi," kata Mourinho sembari membaca tajuk berita 'United meraih posisi kedua'.

It’s not easy being special, just ask new Paddy Power Games ambassador, Jose Mourinho. pic.twitter.com/bvejewpHj2