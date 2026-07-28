Real Madrid bertahan untuk terus mempertahankan salah satu pemain yang tidak mendapatkan banyak kesempatan bermain selama musim lalu bersama Los Blancos.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Gonzalo Garcia, penyerang Real Madrid, diincar di Liga Primer Inggris, terlebih lagi karena sulit baginya untuk tampil sebagai starter bersama Los Blancos dengan mengorbankan pemain Prancis, Kylian Mbappe.

Menurut surat kabar Inggris "The Athletic", sumber-sumber yang dekat dengan Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, menegaskan bahwa ia tidak hanya sekadar mengagumi Garcia, tetapi juga ingin agar sang pemain tetap bertahan bersama tim pada musim baru.

Sumber-sumber tersebut mengisyaratkan bahwa jika Garcia meninggalkan Real Madrid musim panas ini, maka perhatian Mourinho pasti akan tertuju kepada rekan setimnya, Endrick.

Sumber yang sama menyebutkan bahwa Mourinho lebih menyukai kehadiran seorang penyerang tradisional dalam skuad Los Blancos, sebagaimana manajemen Madrid juga menjajaki pasar untuk mencari pemain dengan spesifikasi tersebut.

Meski demikian, hingga tahap ini belum ada kejelasan mengenai apakah klub akan berupaya mendatangkan pemain dengan profil seperti itu atau lebih memilih mempertahankan Garcia.

Endrick kembali dari masa peminjaman selama enam bulan di klub Prancis, Lyon, dan saat ini menjadi satu-satunya pelapis nyata bagi Mbappe di lini serang, jika Los Blancos memenuhi tekanan dari Fulham yang gencar mengejar tanda tangan Garcia.