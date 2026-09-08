José Mourinho, pelatih Real Madrid, mengakui adanya celah di lini timnya saat meraih kemenangan atas Inter Milan di Liga Champions Eropa, sekaligus membela Vinicius Junior, yang menerima cemoohan dari para suporter di akhir pertandingan.

Real Madrid tidak tampil bagus, namun berhasil mengalahkan tamunya dari Italia dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung pada Selasa malam di Stadion "Santiago Bernabeu" pada pembuka perjalanan kedua tim di fase liga turnamen benua tersebut.

Sebelum pertandingan, Mourinho menegaskan bahwa ia lebih memilih meraih kemenangan meski dengan penampilan yang tidak meyakinkan, ketimbang kalah meski bermain dengan baik, hal yang kembali ia tegaskan setelah menghadapi Inter dalam laga yang menyuguhkan berbagai kejadian menarik dan sejumlah peluang dari kedua belah pihak.

Pelatih asal Portugal itu mengatakan dalam pernyataannya kepada jaringan "Movistar", yang dikutip oleh surat kabar Spanyol "Sport": "Saya lebih suka mengatakan bahwa ini adalah pertandingan yang gila. Kami sering dikritik ketika pertandingan membosankan, dan hari ini pertandingannya gila, dan bisa saja berakhir dengan skor 7-6 tanpa masalah apa pun."

Meski meraih kemenangan, Mourinho mengakui bahwa timnya menghadapi sejumlah kesulitan, terutama di lini tengah, ia menjelaskan: "Lini tengah kami lemah, dan mereka melakukan pergantian pemain sangat dini, sementara saya tidak memiliki banyak pilihan di lini tengah."

Ia menambahkan: "Ketika saya melihat bahwa para pemain berada dalam situasi sulit, saya melakukan pergantian, tetapi menurut saya mereka menampilkan kerja keras yang besar. Pertandingan ini tidak membosankan, dan kami nyaris mencetak gol ketiga di menit terakhir babak pertama."

Pelatih Real Madrid itu melanjutkan: "Saya setuju bahwa gol-gol tercipta pada momen kesalahan lawan, tetapi saya ingin memberikan sedikit apresiasi kepada para pemain saya, karena kami berlatih menekan lawan. Gol Valverde tercipta sebagai hasil kerja keras, jadi tidak semuanya harus menjadi kritikan."

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"Courtois banyak melakukan penyelamatan, tetapi kami juga menyia-nyiakan peluang"

Thibaut Courtois tampil menonjol dengan mencolok sepanjang pertandingan, namun Mourinho menolak untuk menyederhanakan kemenangan ini hanya pada gemilangnya kiper asal Belgia itu semata.

Ia berkata: "Antara kau tidak menguasai pertandingan itu satu hal, dan lawan yang menguasai pertandingan itu hal lain, dan itu pun tidak terjadi. Courtois melakukan banyak penyelamatan, tetapi berapa gol yang kami sia-siakan dalam serangan balik? Ini adalah pertandingan yang luar biasa."

Pesan dukungan untuk Vinicius

Di akhir pembicaraannya, Mourinho membela Vinicius, yang menerima cemoohan dari para suporter, sembari menegaskan bahwa pemain asal Brasil itu masih jauh dari level terbaiknya, tetapi ia memberikan segala yang dimilikinya di dalam lapangan.

Pelatih asal Portugal itu berkata: "Ia telah bekerja keras, sangat keras. Saya tahu itu, semua orang tahu itu, dan ia sendiri pun tahu itu. Ia belum mencapai kesiapan penuhnya, dan ini belum Vinicius yang kita kenal, tetapi ia bekerja keras, dan siapa pun yang bekerja keras dan memberikan segala yang dimilikinya layak mendapatkan rasa hormat."

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