Mourinho adalah kunci kepindahan Endrick ke Serie A

Penyerang asal Brasil, Endrick, sedang menghadapi masa krusial dalam kariernya bersama Real Madrid, karena ia akan menjalani penilaian mendalam dari pelatih asal Portugal, José Mourinho, selama masa persiapan musim baru, sebelum keputusan akhir mengenai masa depannya di Santiago Bernabéu diambil.

Pemain yang akan genap berusia 20 tahun pada 21 Juli mendatang ini bersiap menghadapi tantangan besar, yaitu membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan kesempatan lebih besar dalam proyek baru yang dipimpin Mourinho di klub raksasa Spanyol tersebut.

"Surat Kabar Sport" mengutip "El Messaggero" yang menyebutkan bahwa Roma memasukkan Endrick ke dalam daftar pilihannya untuk menggantikan penyerang Ukraina Artem Dovbyk, yang kini hampir hengkang.

Menurut surat kabar tersebut, penyelesaian transfer Endrick hanya akan mungkin terjadi dengan persetujuan Mourinho, yang memiliki hubungan erat dengan AS Roma berkat pengalamannya yang sukses bersama tim tersebut sebelumnya, hal ini mungkin akan mempermudah negosiasi jika Real Madrid memutuskan untuk mengizinkan pemain Brasil tersebut hengkang dengan status pinjaman.

Meskipun demikian, Real Madrid tetap berpegang pada rencana awalnya, yaitu mempertahankan Indrek dalam skuad tim utama pada musim depan, sambil mencari solusi yang tepat untuk Gonzalo García.

Jika Gonzalo hengkang, klub lebih memilih untuk menjualnya secara permanen, sementara opsi peminjaman Endrick tetap terbuka, jika staf pelatih menilai bahwa bintang Samba tersebut membutuhkan menit bermain lebih banyak untuk melanjutkan perkembangannya.

Keputusan akhir ada di tangan José Mourinho, yang akan menentukan dalam beberapa minggu ke depan apakah Endrick akan mendapatkan kesempatan yang dinantikannya dengan seragam Real Madrid atau akan menjalani pengalaman baru di luar Spanyol.