Mosimane Tangani Kepelatihan Timnas Peserta Piala Dunia

Komite Eksekutif Nasional Federasi Sepakbola Afrika Selatan telah menyetujui kembalinya Pitso Mosimane untuk memimpin timnas Bafana Bafana, setelah kepergian Hugo Broos.

Situs Africa Soccer menyebutkan bahwa keputusan mengenai kembalinya Mosimane diambil dalam pertemuan luar biasa Komite Eksekutif Nasional yang digelar di markas federasi sepakbola.

Mosimane mendapatkan dukungan besar untuk kembali menangani timnas negaranya dan menggantikan Hugo Broos, yang mengumumkan kepergiannya dari jabatan direktur teknik pada bulan lalu, setelah membawa Bafana Bafana ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Presiden Federasi Sepakbola Afrika Selatan, Danny Jordaan, mengatakan bahwa beberapa hal terakhir masih perlu diselesaikan sebelum penunjukan Mosimane diumumkan secara resmi.

Ia menambahkan, "Komite Eksekutif Nasional telah menyetujui penunjukan Mosimane, tetapi kami masih harus menyelesaikan beberapa detail yang belum tuntas. Kami akan mengumumkannya secara resmi pekan depan."

Persetujuan federasi atas penunjukan Mosimane datang setelah kepulangan Bafana Bafana dari Piala Dunia 2026, di mana timnas tersebut mencapai babak kedua turnamen untuk pertama kalinya dalam sejarah negara itu.

Mosimane telah menjalani banyak pengalaman kepelatihan, yang paling menonjol di antaranya bersama Al Ahly Mesir, Sundowns, serta Al Ahli Saudi, dan ia juga pernah melatih Al Wahda Uni Emirat Arab.