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Mosimane Kembali Melatih lewat Timnas Afrika

South Africa
P. Mosimane
Afrika Selatan

Pengalaman menarik yang dijalani sang pelatih senior

Asosiasi Sepakbola Afrika Selatan mengumumkan kembalinya Pitso Mosimane untuk menangani kepelatihan tim nasional Afrika Selatan, dalam langkah yang mencerminkan kepercayaan asosiasi terhadap pelatih senior tersebut, hanya beberapa pekan sebelum dimulainya perjalanan timnas di babak kualifikasi menuju Piala Afrika 2027.

Mosimane menggantikan pelatih asal Belgia Hugo Broos, dengan memanfaatkan pengalaman besarnya di level lokal maupun benua, setelah sepanjang karier kepelatihannya meraih 20 gelar, di antaranya 3 gelar Liga Champions Afrika, yaitu satu gelar bersama Mamelodi Sundowns dan dua gelar bersama Al Ahly Mesir.

Pelatih asal Afrika Selatan itu memiliki rekam jejak yang gemilang bersama klub-klub, karena ia meraih 5 gelar Liga Afrika Selatan, serta menjalani pengalaman kepelatihan di luar negaranya bersama Al Ahli Jeddah Arab Saudi, Al Wahda Uni Emirat Arab, dan Abha Arab Saudi, sementara persinggahan terakhirnya adalah bersama Esteghlal Iran.

Kembalinya Mosimane ke timnas negaranya datang pada momen yang penting, setelah Asosiasi Sepakbola Afrika Selatan memilih memanfaatkan pengalamannya untuk memimpin tim pada fase mendatang, di tengah harapan besar untuk meraih hasil-hasil kuat di babak kualifikasi dan mengamankan tempat di putaran final benua.

Mosimane dijadwalkan memulai masa jabatan barunya dengan menghadapi Guinea pada 26 September, sebelum bertemu timnas Eritrea pada 30 September, kemudian menjalani dua laga kandang dan tandang melawan Kenya pada November.

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