Alvaro Morata Tiba Di Turin, Reuni Dengan Juventus Terwujud

menyambut kembalinya Alvaro Morata ke Turin menjelang kepindahan sang penyerang ke kampiun .

Goal dapat mengonfirmasi Morata akan bergabung dengan Juve dalam kesepakatan transfer pinjaman dari Atletico Madrid untuk satu musim yang memakan biaya €9 juta, dengan Bianconeri memiliki opsi menebus kepemilikan pemain 27 tahun itu senilai €45 juta.

Juventus, yang memang sedang mencari penyerang, telah mengungkapkan kedatangan Morata di Turin.

"Alvaro Morata kembali ke kota!" tulis klub melalui laman Twitter mereka yang disertai dengan foto dan video sang striker Spanyol.

#Juve: #Morata è atterrato a , domani mattina le visite mediche // Morata has landed in Turin ahead of his medical with Juve @Goalitalia @Goal 🇪🇸⚪️⚫️ pic.twitter.com/Cp2OvnP6DC