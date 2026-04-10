Monaco sedang mempertimbangkan langkah penting bersama Barcelona

Dalam perkembangan yang berpotensi membawa perubahan signifikan bagi masa depan Ansu Fati, AS Monaco sedang mempertimbangkan untuk mengaktifkan opsi pembelian yang telah disepakati dengan Barcelona guna merekrut penyerang asal Spanyol tersebut secara permanen, di tengah keinginan yang jelas dari sang pemain untuk tetap bersama klub Prancis tersebut.

Surat kabar Prancis "L'Équipe" melaporkan bahwa klub yang berbasis di Monako tersebut sedang mempertimbangkan secara serius untuk mengaktifkan opsi pembelian senilai 11 juta euro, namun penyelesaian kesepakatan ini memerlukan kesepakatan finansial akhir yang memuaskan semua pihak.

Penampilan Fati sebagai starter pada Jumat malam melawan Paris FC di Liga Prancis merupakan peristiwa langka, karena pemain tersebut hanya dua kali menjadi starter sepanjang tahun 2026.

Klub menegaskan bahwa situasi ini tidak mencerminkan adanya ketegangan antara kedua belah pihak, melainkan merupakan bagian dari pemantauan ketat terhadap perkembangan fisiknya setelah masa-masa sulit yang dialaminya dalam beberapa tahun terakhir akibat cedera berulang.

Di usia 23 tahun, Fati berhasil memulihkan sebagian besar performa terbaiknya musim ini, di mana ia tampil dalam 24 pertandingan bersama Monaco (sebelum laga Jumat), mencetak 9 gol, termasuk 8 gol di Ligue 1, sehingga menjadi pencetak gol terbanyak kedua tim.

Diharapkan manajemen Monaco akan mengambil keputusan dalam beberapa minggu ke depan, mengingat keinginan sang pemain untuk tetap bertahan dan penampilannya yang relatif gemilang meskipun menghadapi tantangan fisik.