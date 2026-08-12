Setelah kesabaran penyerang Atletico Madrid asal Argentina, Julian Alvarez, benar-benar habis, hari Rabu ini akan tiba momen yang telah lama dinanti: ia akhirnya akan bisa berbicara langsung dengan pelatihnya, Diego Simeone, untuk meminta hengkang dari Atletico demi bergabung dengan Barcelona pada bursa transfer musim panas ini.

Keduanya dijadwalkan bertemu tepat pukul sembilan pagi di lapangan latihan Atletico Madrid untuk memulai sesi latihan, sebagaimana diberitakan surat kabar "Mundo Deportivo".

Alvarez kembali ke Atletico Madrid pada Senin lalu dengan tekad untuk berbicara dengan Simeone dan meminta hengkang dari Atletico Madrid, namun sang pelatih tidak hadir.

Simeone, setelah kembali dari tur Asia, telah berangkat ke Ibiza untuk menghabiskan dua hari istirahat, hal yang membuat penyerang asal Argentina itu heran, karena ia ingin memanfaatkan waktu tersebut untuk membahas situasinya secara langsung.

Namun ini bukan satu-satunya hambatan, karena Miguel Angel Gil Marin juga absen, sosok lain yang dianggap Julian sebagai kunci masa depannya, di mana CEO Atletico itu sedang berlibur, sehingga membuat pemain tersebut tanpa dua orang yang ia harapkan bisa diajak bicara untuk mencoba menemukan solusi melalui dialog.

Julian menyelesaikan dua sesi latihan kemarin Selasa, dan pada sore hari, ia bertemu dengan direktur olahraga Mateu Alemany, yang hadir dalam sesi latihan dan telah berada di lapangan latihan Cerro del Espino sejak beberapa hari lalu.

Agen Alvarez, Fernando Hidalgo, juga tetap berada di sisinya, dengan harapan tercapainya sebuah solusi setelah ia memainkan peran sentral bersama pemain tersebut, di mana ia bertanggung jawab mengantar dan menjemputnya dari lapangan latihan.

Menurut surat kabar Catalan itu, Alvarez merasa sangat kecewa, dan sebagaimana diberitakan Mundo Deportivo sebelumnya, pesannya sudah jelas sejak hari Senin: ia menegaskan bahwa dirinya berpegang teguh pada keputusannya, bahwa ia ingin hengkang, bahwa ia tidak seharusnya diandalkan, dan bahwa ia siap mengambil langkah yang lebih tegas jika diperlukan. Ia telah mencoba menyelesaikan sengketa ini melalui dialog selama beberapa waktu, namun upayanya berujung kegagalan.

Absennya Simeone pada hari Senin sama sekali tidak diterima dengan baik oleh Alvarez, karena sang penyerang meyakini bahwa pelatih tersebut sudah mengetahui sebelumnya keinginannya untuk berbicara dengannya, dan ia memahami bahwa dalam momen sensitif seperti ini, semestinya Simeone menangani situasi tersebut secara langsung. Oleh karena itu, keputusan Simeone untuk pergi ke Ibiza hanya memperparah kekecewaan pemain yang memang sudah berada di bawah tekanan itu.

Karena itu, pemain asal Argentina ini berniat melakukannya setelah sesi latihan pagi: berbicara dengan Simeone dan memberitahunya bahwa ia masih bersikeras dengan keinginannya untuk meninggalkan Atletico Madrid dan bahwa tujuannya masih tetap Barcelona. Menurut sumber-sumber dekat dengannya kepada surat kabar "Mundo Deportivo", pemain tersebut telah menerima janji dari klub sejak Februari lalu untuk memuluskan kepindahannya musim panas ini.

Segalanya bergantung pada pertemuan langsung dengan Simeone itu. Pertemuan yang diupayakan Julian pada Senin lalu akhirnya akan berlangsung hari Rabu ini, namun kali ini datang dalam suasana yang benar-benar berbeda: sang penyerang tidak lagi sekadar menjelaskan sikapnya, melainkan merasa kecewa, dan ia meyakini bahwa dialog telah menemui jalan buntu, serta telah memperingatkan kesiapannya untuk mengambil langkah tambahan demi mencapai sebuah solusi.