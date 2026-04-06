Momen-momen menegangkan... Bek Inggris pingsan di lapangan

Bek Inggris, Conor Cody, mengalami cedera serius saat timnya, Charlton Athletic, bertanding melawan Watford di Liga Championship Inggris pada hari Senin ini, sehingga ia harus segera dilarikan ke rumah sakit, demikian dilaporkan surat kabar Inggris "The Sun".

Insiden tersebut terjadi pada menit keenam tambahan waktu, ketika Cody—yang telah tampil dalam 10 pertandingan bersama timnas Inggris—menghadang tendangan keras yang mengarah ke wajahnya, sehingga terjatuh di dalam kotak penalti timnya. Ia terbaring di lapangan selama sembilan menit sebelum digantikan oleh Macauley Gillespie dalam pertandingan ke-500-nya bersama klub tersebut.

Pemain veteran berusia 33 tahun itu mendapat tepuk tangan dari suporter kedua tim saat dibawa keluar dengan tandu, setelah intervensi darurat dari terapis fisik dan tim medis, di mana ambulans yang berada di samping lapangan membuka pintunya dan Cody langsung dibawa ke dalamnya, dalam perjalanan ke Rumah Sakit Umum Watford yang terletak di dekat Stadion Vicarage Road.

Nathan Jones, pelatih Charlton, menegaskan bahwa pemainnya kehilangan kesadaran dan segera dilarikan untuk mendapatkan perawatan, sementara saluran "Sky Sports" menolak menayangkan ulang insiden tersebut, menganggap penayangannya "tidak pantas" mengingat seriusnya cedera tersebut.

Dari segi teknis, pertandingan berakhir imbang 1-1, yang mengurangi peluang Watford untuk lolos ke babak gugur, sementara Charlton tidak berhasil memperkuat peluangnya untuk bertahan secara signifikan.

Perlu dicatat bahwa Cody, bek tengah yang pernah membela Wolverhampton, Everton, Leicester City, dan Wrexham, bergabung dengan Charlton dengan status pinjaman pada Januari lalu, dan telah menjadi pemain inti dalam skuad Nathan Jones sejak kedatangannya, meskipun pertandingan ini merupakan pertandingan pertamanya sebagai starter dalam tiga pertandingan terakhir setelah sebelumnya duduk di bangku cadangan.

