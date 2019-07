Momen Kocak Declan Rice Dijahili Mantan Rekan Setim

Bintang muda , Declan Rice, menjadi korban eksekusi "prank" dari gelandang belia , Mason Mount.

Mount mengusili Rice yang tengah tidur siang di atas kapal pesiar saat keduanya berlibur bersama di Dubai, Rabu (3/7).

Dalam video yang diunggah dalam akun Twitter @masonmount_10, Rice terperanjat dengan mimik muka ketakukan ketika Mount berteriak tepat di depan wajahnya.

Why did you get so scared bro? 😂😂😂 @_DeclanRice pic.twitter.com/ZjR8m5J1JI