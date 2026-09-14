Dalam giornata yang mengungkap kelemahan tersembunyi dua raksasa Spanyol, Real Madrid dan Barcelona meraih dua kemenangan dengan skenario serupa namun berbeda pesan, dalam pekan kelima Liga Spanyol.

Los Blancos mengalahkan Rayo Vallecano 4-1 di Santiago Bernabeu, sementara Barcelona menaklukkan Levante 4-2 di kandang lawan, tetapi kedua tim mengalami kesulitan tak terduga yang nyaris merugikan mereka.

Di Madrid, setelah tim unggul tiga gol, gol Camello membuat skor menjadi 3-1 dan membuka pintu bagi skenario menakutkan, di mana anak-anak asuh Mourinho membuang peluang emas dan meninggalkan Courtois sendirian menghadapi serangan Rayo, sebelum suporter Bernabeu melepaskan siulan cemoohan atas kelalaian para pemain, hingga Mbappe memastikan segalanya dengan gol keempat di waktu tambahan.

Di Valencia, situasi serupa terulang pada Barcelona yang dengan mudah unggul 3-0 atas Levante di Stadion Ciutat de Valencia, sebelum tuan rumah bangkit menjadi 3-2 dan menekan sekuat tenaga, jika bukan karena sentuhan teknis menentukan dari Ademi yang membuat skor menjadi 4-2.

Kesamaan dalam kesulitan ini mendorong Javi Herraiz, reporter radio "Cadena SER" khusus Real Madrid, untuk membela suporter Bernabeu dalam program radio "Carrusel Canalla", dengan menegaskan bahwa ia sepenuhnya memahami siulan cemoohan ketika tim bersantai di atas lapangan.

Herraiz berkata: "Para suporter kesal karena Barcelona menyuguhkan sepakbola yang luar biasa dan akan terus melakukannya, semuanya berjalan sangat baik dengan Flick, dan tampaknya ia memiliki banyak sekali pemain, saya rasa Real Madrid akan menyuguhkan sepakbola yang bagus, tetapi hal itu akan sulit karena tim kehilangan konsentrasinya."

Ia menjelaskan bahwa siulan mulai terdengar langsung setelah gol Sergio Camello yang membuat skor menjadi 3-1, dan semakin menjadi-jadi setelah penyelamatan-penyelamatan Courtois, seraya menambahkan: "Tim kekurangan konsistensi dan kekompakan, dan mereka akan mendapatkannya seiring waktu, tidak masalah dengan cemoohan; itu adalah hal yang bermanfaat bagi para pemain karena pujian melemahkan mereka."

Untuk menyampaikan pesannya, Herraiz merujuk pada satu momen yang menurutnya "penting" bagi Real Madrid, yang terjadi ketika Barcelona unggul 3-0 atas Levante. Pada momen itu, Flick menarik keluar Lamine Yamal, dan Raphinha berpindah ke sayap kanan, kemudian ia berlari kembali ke pertahanan dengan sekuat tenaga meski timnya sedang unggul, sehingga rekannya Eric Garcia bertepuk tangan hangat untuknya karena bola tersebut.

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Herraiz mengakhiri ucapannya dengan berkata: "Itu adalah contoh sempurna dari apa yang direpresentasikan Barcelona dan filosofi tim ini. Hal yang sama berlaku bagi Paris Saint-Germain atau Bayern Munich: kami adalah sebelas pemain, kami datang untuk bekerja, berlari, dan bermain, jika para pemain Real Madrid memahami hal itu, maka tim akan melangkah satu langkah ke depan."