Mohamed Salah Panaskan Bursa Transfer, Pertemuan Rahasia Tentukan Segalanya

Segala perhatian tertuju kepada bintang Mesir Mohamed Salah, setelah sejumlah laporan media Turki mengungkap perkembangan baru yang mengejutkan terkait masa depannya, di tengah memanasnya persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya pada bursa transfer musim panas kali ini, menyusul berakhirnya perjalanan bersejarahnya bersama Liverpool.

Salah menutup perjalanan luar biasa bersama Liverpool yang berlangsung selama sembilan tahun, di mana ia berhasil menuliskan namanya dengan tinta emas dalam sejarah klub, setelah membawa tim meraih seluruh gelar domestik dan kontinental yang mungkin diraih, sehingga ia meninggalkan "Anfield" sebagai salah satu pemain terhebat yang pernah mengenakan seragam Liverpool.

Klub Turki Besiktas sempat menjadi yang terdekat untuk mendapatkan jasa Mohamed Salah, setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang mengatur penandatanganan kontrak pemain selama satu musim, dengan opsi perpanjangan satu musim tambahan.

Namun, Onder Ozen, direktur olahraga klub Besiktas, mengungkapkan dalam sebuah konferensi pers pada Senin malam, bahwa kesepakatan tersebut terhenti pada tahap-tahap akhirnya, meski telah ada kesepakatan awal, akibat perselisihan seputar tuntutan finansial sang pemain.

Menurut jurnalis Turki ternama Yagiz Sabuncuoglu, Salah memiliki beberapa tawaran dari klub-klub di Liga Turki, di samping tawaran dari Liga Amerika dan Liga Saudi.

Sabuncuoglu menegaskan, melalui akunnya di platform "X", bahwa Salah dan agennya Ramy Abbas akan menggelar pertemuan hari ini, guna mengevaluasi seluruh tawaran resmi yang telah diajukan, dan mengambil keputusan akhir mengenai tujuan berikutnya bagi sang bintang Mesir.