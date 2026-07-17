'Mohamed Salah hampir mencapai kesepakatan final dengan klub barunya'

Mohamed Salah tampaknya akan melanjutkan kariernya bersama Besiktas. Hal ini dilaporkan oleh jurnalis Yagiz Sabuncuoglu yang biasanya dapat diandalkan. Penyerang berusia 34 tahun itu telah mencapai kesepakatan dengan klub Turki tersebut mengenai ketentuan finansial.

Awalnya, menurut Sabuncuoglu, Salah berharap mendapatkan gaji tahunan sebesar lima belas juta euro. Namun, pada akhirnya ia menurunkan tuntutan gajinya dengan harapan tetap bisa bergabung dengan Besiktas.

Kini, kesepakatan mengenai aspek finansial telah tercapai antara kedua belah pihak. Namun, kesepakatan definitif belum tercapai: mereka masih harus mencapai kesepakatan mengenai durasi kontrak serta hak citra dan kepribadian.

Besiktas, yang di antaranya memperkontrak Orkun Kökçü, finis di peringkat keempat di Süper Lig musim lalu. Dengan demikian, klub ini lolos ke babak kualifikasi kedua Liga Europa.

Salah bermain selama sembilan tahun dan meraih kesuksesan besar bersama klub tersebut. Di antaranya, ia dua kali menjadi juara liga dan menjuarai Liga Champions bersama Liverpool pada 2019.

Musim lalu, pemain asal Mesir ini mengalami musim yang mengecewakan bersama Liverpool, di mana ia beberapa kali berselisih secara terbuka dengan manajer Arne Slot yang kini telah dipecat. Pada akhir Maret, sang bintang mengumumkan keputusannya untuk hengkang dari klub, sehingga kini ia berstatus bebas transfer.

Minggu lalu, The Athletic melaporkan bahwa Sporting Kansas City sangat tertarik pada Salah. Namun, media tersebut menilai kecil kemungkinan ia benar-benar akan pindah ke Major League Soccer.