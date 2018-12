Bintang andalan Mesir, Mohamed Salah sesuai prediksi memimpin daftar nominasi CAF Player of the Year atau pemain terbaik Afrika tahun ini.

Salah sekaligus menjadi favorit meraih penghargaan individu tersebut setelah menikmati 2018 penuh kesuksesan, mengemas 41 gol serta membawa Liverpool melaju hingga final Liga Champions musim 2017/18 sebelum kalah 3-1 dari Real Madrid.

Rekan setimnya di Liverpool, Sadio Mane masuk mewakili Senegal. Sejumlah tim papan atas Afrika juga memiliki wakil seperti bomber Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang dari Gabon, Aljazair dengan bintang Manchester City, Riyad Mahrez serta Maroko mengirimkan bek Juventus, Medhi Benatia.

THE TOP 10 SHORTLIST: African Player of the year #CAFAWARDS18 pic.twitter.com/0lTh0cNZyx — CAF (@CAF_Online) December 14, 2018