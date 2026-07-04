Mohamed Salah dan Hossam Hassan "Memimpin Mesir di Piala Dunia 2030"

Mustafa Abu Zahra, anggota Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Mesir, mengungkapkan kegembiraannya atas lolosnya tim nasional Mesir ke babak 16 besar Piala Dunia, setelah mengalahkan Australia melalui adu penalti pada Jumat kemarin, sekaligus memuji prestasi yang diraih tim dan staf pelatih.

Abu Zahra mengatakan, dalam wawancara telepon dengan jurnalis Ahmed Musa, di acara "Atas Tanggung Jawab Saya" yang disiarkan di saluran "Sada Al-Balad": "Kegembiraan kami berlipat ganda, karena kami berhasil meraih kemenangan dan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia tepat pada peringatan 3 Juli."

Baca juga

Hossam Hassan Masuk dalam Daftar Tiga Besar Bersejarah Bersama Wahbi dan Al-Rakraki

Inggris Mengandalkan Viagra Saat Melawan Meksiko

Anggota Dewan Pengurus Federasi Sepak Bola Mesir itu melanjutkan: “Seluruh tim nasional Mesir dibentuk di Mesir, baik staf teknis maupun administratif.”

Ia juga menyoroti besarnya dukungan dari dunia Arab yang diterima tim Firaun, dengan mengatakan: “Mesir adalah negara yang memiliki tempat istimewa di hati setiap orang Arab, dan kami melihat betapa besarnya dukungan, kegembiraan, dan semangat dari saudara-saudara Arab untuk tim nasional Mesir, setelah lolos ke babak 16 besar Piala Dunia.”

Ia juga menekankan bahwa mantan bintang Liverpool, Mohamed Salah, dan pelatih Hossam Hassan akan tetap bersama timnas Mesir dalam jangka panjang, dengan mengatakan: “Mohamed Salah akan tetap bersama timnas setelah Piala Dunia; ia adalah simbol besar… Timnas kita di Piala Dunia 2030 akan dipimpin oleh Salah dan dilatih oleh Hossam Hassan.”

Timnas Mesir sebelumnya lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup 7 dengan raihan 5 poin, sebelum mengalahkan Australia melalui adu penalti (4-2) setelah bermain imbang 1-1 pada waktu normal.