Winger , Mohamed Salah, dikabarkan tidak mengalami cedera serius pada pergelangan kaki kirinya.

Sebelumnya, Salah menerima tekel keras dari gelandang , Hamza Choudhury, saat Liverpool mengalahkan sang tamu 2-1 pada pekan kedelapan Liga Primer Inggris di Anfield, akhir pekan lalu.

Tekel terlambat tersebut terjadi pada menit ke-89. Salah sempat melanjutkan laga dengan tertatih-tatih sebelum digantikan oleh Adam Lallana pada menit akhir pertandingan.

Mohamed Salah suffered a twisted ankle against Leicester. No major issue flagged on his scan. The Egyptian's injury will continue to be assessed and treated. #LFC not ruling him in or out v at this stage as it is too early in the healing process to judge