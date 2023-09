Akankah Mohamed Salah Pindah Ke Arab Saudi? Direktur Sepakbola Pro League Michael Emenalo Ungkap Al-Ittihad Akan Terus Kejar Bintang Liverpool

Direktur sepakbola Saudi Pro League Michael Emenalo mengklaim Al-Ittihad akan terus berusaha mendatangkan Mohamed Salah dari Liverpool.

Al-Ittihad tidak akan menyerah dalam upaya mereka mendapatkan Salah

Direktur sepakbola liga Saudi memuji pemain asal Mesir

Liverpool menolak tawaran untuk Salah pada musim panas

APA YANG TERJADI? Juara Liga Pro Saudi, Al-Ittihad, sangat tertarik untuk mendatangkan Mohamed Salah selama transfer musim panas dan dilaporkan telah mengajukan tawaran senilai £150 juta ($189 juta) yang ditolak The Reds. The Sun kemudian melaporkan, Al-Ittihad akan mengajukan tawaran lain senilai £170 juta ($214 juta) - dengan paket itu meningkat menjadi £215 juta setelah berbagai tambahan dipertimbangkan. Mereka menawarkan sang pemain gaji sebesar £2,45 juta ($3 juta) per pekan.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Meskipun klub Saudi itu gagal mendaratkan Salah sebelum jendela transfer di Inggris ditutup, direktur sepakbola Pro League Michael Emenalo kini mengklaim bahwa Al-Ittihad akan melanjutkan upaya mereka untuk mendaratkan pemain asal Mesir itu di masa depan.

APA YANG DIKATAKAN: Berbicara kepada Sky Sports, Emenalo mengatakan, "Pertama dan terutama, Mohamed Salah adalah salah satu pemain terbaik di planet ini. Saya telah mengatakan sebelumnya, secara pribadi dan publik bahwa kami menyambut siapa pun yang ingin datang [ke SPL] dan itu termasuk Salah. Tapi kami harus melakukan segala sesuatunya dengan cara yang sangat profesional dan penuh hormat. Untuk itulah kami ada di sana, untuk itulah SPL telah disempurnakan - membawa profesionalisme, menghormati efisiensi, dan melakukan sesuatu dengan cara yang kompeten.

"Jika itu tidak terjadi, itu bukan karena kami tidak lagi menyukai pemain itu, atau karena kami memiliki masalah dengan Liverpool. Itu karena hal-hal tertentu yang perlu diselaraskan untuk semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut tidak selaras. Tidak ada yang marah, kami terus maju, tetapi kami sama sekali tidak menutup pintu dan jika ada kesempatan untuk melakukan sesuatu dan melakukannya dengan baik - dan itu membawa Mohamed Salah ke Liga Pro Saudi, kami semua akan sangat berterima kasih."

GAMBARAN LEBIH BESAR: Salah menandatangani kontrak baru musim panas lalu yang berlaku hingga 2025 dan tim Liga Primer, sejauh ini, tidak menunjukkan minat untuk berpisah dengan pemain bintang mereka sebelum kontraknya berakhir.

DALAM FOTO:

(C)Getty Images

Getty

APA SELANJUTNYA? Salah, yang tidak menjadi bagian dari tim Mesir dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang sedang berlangsung, akan beraksi untuk The Reds di Liga Primer pada 16 September lawan Wolves.