Modrić bergabung dengan Ronaldo dalam daftar para pemain senior... dan rekor luar biasa bagi Bellingham

Pertandingan antara Inggris dan Kroasia pada babak penyisihan grup pertama Piala Dunia 2026 memiliki arti penting tersendiri berkat catatan sejarah yang dimiliki oleh dua bintang kedua tim, Luka Modrić dan Jude Bellingham.

Kedua tim Eropa ini akan bertanding pada Rabu malam di Stadion "AT&T" dalam laga pembuka Grup terakhir Piala Dunia.

Modrić terus menantang waktu meski usianya telah menginjak 40 tahun; kapten timnas Kroasia ini bersiap untuk berlaga di edisi baru Piala Dunia, sebuah pemandangan yang mencerminkan konsistensinya yang luar biasa di level tertinggi selama hampir dua dekade.

Di sisi lain, Bellingham memasuki pertandingan ini saat usianya masih 22 tahun, namun ia sudah memiliki karier internasional yang gemilang yang menjadikannya salah satu bintang terkemuka di generasinya dalam sepak bola Eropa dan dunia.

Menurut jaringan statistik “Opta”, Modrić menjadi pemain Eropa keempat yang berpartisipasi dalam 5 edisi atau lebih Piala Dunia, setelah tampil di turnamen tahun 2006, 2014, 2018, 2022, dan 2026, sehingga bergabung dalam daftar yang mencakup pemain Portugal Cristiano Ronaldo (6 edisi) serta pemain Jerman Lothar Matthäus dan Manuel Neuer.

Jaringan “Stats Foot” dari Prancis juga menyebutkan bahwa kapten Kroasia ini menjadi pemain lapangan tertua ketiga yang tampil dalam pertandingan Piala Dunia, pada usia 40 tahun dan 260 hari, di belakang pemain Kamerun Roger Milla yang bermain pada usia 42 tahun dan 39 hari, serta pemain Portugal Cristiano Ronaldo yang berpartisipasi dalam turnamen ini pada usia 41 tahun dan 132 hari.

Di sisi lain, Bellingham terus memecahkan rekor di usia yang masih muda. Jaringan “Opta” menyebutkan bahwa bintang Inggris ini menjadi pemain Eropa termuda dalam sejarah yang berpartisipasi dalam 4 turnamen besar berbeda, termasuk Piala Dunia dan Piala Eropa, pada usia hanya 22 tahun dan 353 hari.

Bellingham, yang bermain untuk Real Madrid, telah membela timnas Inggris di Piala Dunia 2022, Piala Eropa 2020 dan 2024, serta akan berpartisipasi di Piala Dunia 2026.