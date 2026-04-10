Klub FC Cincinnati, yang berlaga di Liga Amerika (MLS), telah memulai negosiasi dengan pihak yang menaungi bintang Brasil Neymar da Silva, sebagai langkah awal menuju kemungkinan merekrutnya setelah kontraknya bersama Santos berakhir pada Desember 2026.

Menurut surat kabar "The Athletic", pembicaraan tersebut masih berada pada tahap awal, dan untuk saat ini masuk dalam upaya penjajakan guna mengetahui sejauh mana minat sang pemain Brasil serta syarat-syarat yang mungkin ia ajukan.

Gagasan merekrut Neymar juga sedang menjadi bahan diskusi internal di klub Amerika tersebut terkait kelayakan teknis dan ekonominya.

Cincinnati, yang bermarkas di negara bagian Ohio, menilai dirinya sebagai destinasi menarik bagi pemain internasional berkat kekuatan finansial dan fasilitas modern yang dimilikinya.

Namun, ada hambatan utama untuk menuntaskan kesepakatan saat ini, karena klub tidak memiliki slot kosong dalam kategori "Designated Player", yakni kategori yang memungkinkan pembayaran gaji di luar batas gaji yang ditetapkan liga atau perekrutan dengan biaya transfer besar.

Tiga slot yang tersedia saat ini ditempati oleh Kevin Denkey, Miles Robinson, dan Evander dengan kontrak jangka panjang hingga akhir musim.

Solusi mungkin hadir pada musim panas mendatang dengan menjual salah satu dari para pemain tersebut, seperti Denkey, yang diminati beberapa klub Eropa.

Ini bukan kali pertama Neymar menarik minat klub-klub MLS; sebelumnya, Chicago Fire pernah melakukan negosiasi serius dengannya saat ia meninggalkan Al Hilal pada 2025, sebelum akhirnya memutuskan kembali ke klub masa kecilnya, Santos.

Jika ia pindah ke MLS, Neymar bisa bertemu dengan sejumlah bintang yang sebelumnya bermain di Eropa, di antaranya Antoine Griezmann, yang diperkirakan akan bergabung dengan Orlando pada musim panas mendatang, dan yang terpenting, mantan rekannya di Barcelona dan Paris Saint-Germain, Lionel Messi, yang saat ini bermain untuk Inter Miami.

Di sisi lain, Neymar terikat kontrak dengan Santos hingga Desember 2026, dan sedang berpacu dengan waktu untuk memulihkan kebugarannya serta berpartisipasi di Piala Dunia berikutnya bersama tim nasional Brasil, yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Pelatih Carlo Ancelotti sebelumnya telah mencoretnya dari daftar pertandingan persahabatan pada Maret lalu.