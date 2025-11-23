MLSC Jakarta Seri 1 2025 -2026: Total Peserta Catat Sejarah, Antusiasme Semakin Tinggi

Jakarta mencatatkan sejarah baru dalam perkembangan sepakbola putri usia dini. Turnamen MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Jakarta Seri I 2025 - 2026 sukses memecahkan rekor jumlah peserta terbanyak sejak kompetisi ini pertama kali bergulir dua tahun lalu. Lonjakan ini menegaskan bahwa gairah dan minat siswi-siswi untuk serius menggeluti olahraga si kulit bundar semakin tinggi.

Fase pertandingan MLSC Jakarta Seri I 2025 - 2026 berlangsung sengit pada 18 hingga 23 November 2025, bertempat di Kingkong Soccer Arena dan Stadion Atang Sutresna Kopassus Cijantung, Jakarta Timur.

Program Director MilkLife Soccer Challenge, Teddy Tjahjono, menyambut pencapaian ini sebagai penutup tahun penyelenggaraan yang manis. Teddy mengungkapkan, "Penyelenggaraan di Jakarta ini menjadi seri penutup tahun 2025, di mana kami melihat pecah rekor dari jumlah peserta hampir tiga ribuan. Ini adalah jumlah terbanyak di tahun kedua penyelenggaraan," ujarnya.

"Ini menandakan permintaan dan minat anak-anak yang bermain sepakbola putri semakin besar. Dari sisi kualitas pun meningkat dari seri-seri sebelumnya. Ini membuat kami semakin optimis untukp erkembangan sepakbola putri ke depan akan jauh lebih baik."

Secara spesifik, panitia mencatat sebanyak 2.695 siswi berpartisipasi. Mereka mewakili 156 Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah dari Jakarta dan wilayah sekitarnya. Yang menarik, 77 sekolah di antaranya merupakan pendatang baru. Total peserta terbagi dalam 240 tim, yaitu 76 tim Kelompok Umur (KU) 10 dan 164 tim KU 12.

Teddy Tjahjono menambahkan bahwa peningkatan drastis ini tidak hanya terjadi pada kuantitas, tetapi juga diikuti oleh peningkatan kualitas permainan para peserta yang terus terlihat membaik dari tahun ke tahun.

Ia menyatakan keyakinannya, "Kami sangat percaya dengan kepercayaan publik yang sudah kami bangun dengan baik. Untuk seri tahun depan, kami sangat yakin sisi kuantitas dan kualitas permainan juga akan semakin baik," katanya.

Peningkatan partisipasi memang terlihat konsisten dari data tahun sebelumnya. MLSC Jakarta Seri I 2024, yang berlangsung Mei 2024, hanya melibatkan 368 siswi. Angka itu langsung melompat menjadi 1.359 peserta pada MLSC Jakarta Seri II 2024 di bulan November. Antusiasme terus menanjak, dengan 1.601 siswi ikut serta dalam MLSC Jakarta 2025 yang digelar April hingga Mei lalu, sebelum akhirnya mencetak rekor fantastis di seri penutup tahun ini.