MLSC Bandung & Yogyakarta Seri 2 2025 - 2026: Lahirnya Juara Baru!

MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Bandung & Yogyakarta Seri 2 2025 - 2026 sukses digelar dan melahirkan juara baru. SDN 035 Soka (KU 10) dan SDN 036 Ujungberung (KU 12) berhasil menyegel titel kampiun di Bandung. Sedangkan di Yogyakarta, SDN Nglarang (KU 10) sebagai tim debutan dan SD Muhammadiyah Sapen (KU 12) menjadi pemenang di Yogyakarta.

Pelatih Kepala MLSC, Timo Scheunemann, mengatakan lahirnya juara baru tak lepas dari hasil latihan intensif para pemain, baik itu di sekolah maupun SSB, serta motivasi untuk meraih capaian maksimal. Dengan begitu, kualitas mereka semakin berkembang dan suasana kompetitif sepanjang turnamen bergulir kian terasa.

“Kita bisa melihat hasil juara ini membuktikan bahwa mereka sudah semakin rutin berlatih, ada rasa tidak ingin kalah dan mendapat hasil lebih baik dari seri sebelumnya. Mereka sekarang juga sudah lebih paham posisi dan penguasaan bola. Tentu ini menjadi angin segar dari segi iklim kompetisi. Persaingan di setiap seri justru semakin sengit, juara tidak didominasi oleh satu tim saja,” ujar Timo.

Pelatih berlisensi UEFA A Pro di Koeln Jerman sejak 2007 ini merasa cukup impresif dengan peningkatan performa peserta MLSC Bandung 2025 - 2026 yang dinilai memiliki prospek besar dalam segi kualitas. Hal itu membuatnya optimistis tim yang akan memperkuat All-Stars Bandung pada MLSC All-Stars 2025 - 2026 meraih hasil lebih baik dari tahun sebelumnya, yang hanya sampai pada fase grup.

Istimewa

“Jika dilihat dari hasil MLSC Bandung Seri 2 2025 - 2026, All-Star Bandung nanti termasuk salah satu yang punya kans untuk juara. Tapi saya harus melihat terlebih dulu dan kumpulkan pemain-pemain yang kita pilih, kita bandingkan. Karena mereka di MLSC All-Stars sebelumnya bermain dengan pemain-pemain yang kurang bagus. Nanti kalau sudah dikumpulkan sama pemain yang lumayan bagus, kita pilih lagi,” ucap Timo.

Setelah dua seri MLSC rampung digelar di seluruh kota penyelenggaraan, program ini akan ditutup dengan MLSC All-Stars, yang mempertemukan talenta terbaik di setiap kota hasil kurasi sepanjang turnamen dan mengikuti pelatihan intensif pada MilkLife Soccer Extra Training.

Terdapat perbedaan format pertandingan MLSC All-Stars 2025 – 2026, yakni yang sebelumnya 7 vs 7 kini menjadi 9 vs 9. MLSC All-Stars 2025 – 2026 diagendakan digelar pada bulan Juni 2026 di Supersoccer Arena, Kudus, Jawa Tengah. Mereka akan mewakili kota masing-masing untuk memperebutkan podium juara.

Sementara itu, Asisten Pelatih Timnas Putri Indonesia U-17 tahun 2025, Dian Nadia Mutiara, menilai rangkaian MLSC sangat penting untuk pembinaan dan pembibitan pesepakbola putri belia yang dimulai dari KU 8, KU 10, hingga KU 12. Menurutnya, turnamen yang digagas oleh Bakti Olahraga Djarum Foundation dan MilkLife ini menjadi talent pool calon penggawa timnas putri di masa mendatang.

“Dari turnamen ini bibit-bibit pesepakbola potensial bermunculan. Jadi kompetisi ini sangat membantu para staf pelatih di timnas Indonesia untuk mencari potensi-potensi baru yang akan menjadi regenerasi pemain timnas selanjutnya. Kami melihat mereka sangat antusias dan cukup menguasai teknik dasar bermain bola,” ujar Dian.

Istimewa

Juara di Bandung & Yogyakarta

Seperti diketahui, MLSC Bandung Seri 2 2025 - 2026 diikuti 2.154 siswi dari 94 Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bandung dan sekitarnya. Sementara pada MLSC Yogyakarta Seri 2 2025 - 2026 sebanyak 1.548 peserta berasal dari 88 SD dan MI ambil bagian di turnamen tersebut.

Pada final MLSC Bandung Seri 2 2025 - 2026, SDN 035 Soka berhasil menjadi juara KU 10 usai menumbangkan SDN 091 Cibeureum Kota Bandung dengan skor 2-0. Gol SDN 035 Soka berhasil diciptakan Mikhayla Putri Ferdiansyah (4’) dan Allya Khaira Rahman (14’) yang sekaligus memastikan timnya juara pertama kali di ajang tersebut.

Pada KU 12, SDN 036 Ujungberung sukses mengalahkan SDN Citrasari melalui drama adu penalti 2-1 usai sepanjang pertandingan 2 x 15 menit berakhir tanpa gol. Hasil ini juga membuat SDN 036 Ujungberung menyabet titel kampiun untuk pertama kalinya di MLSC Bandung.

Sementara pada final MLSC Yogyakarta Seri 2 2025 - 2026, SDN Nglarang berhasil merebut gelar juara KU 10 usai mengandaskan SD Muhammadiyah Sapen dengan skor 4-2. Kemenangan SDN Ngelarang di pertandingan itu berkat dua gol yang diciptakan masing-masing oleh Danisa Anindya Nuha Zahira di menit 20 dan 29, serta Azra Alesha Qaireen Alkatiri pada menit 9 dan 30.

Sedangkan pada KU 12, SD Muhammadiyah Sapen berhasil menjadi juara setelah mengalahkan SD Muhammadiyah Karangploso dengan skor tipis 3-2. Penyerang SD Muhammadiyah Sapen, Shima Putri Larasati berhasil menciptakan menciptakan hattrick di menit 6, 9, dan 19. Sedangkan SD Muhammadiyah Karangploso memperkecil skor lewat Nadia Shakila Azzahra pada 16 dan 21.

Istimewa

Daftar Pemenang MilkLife Soccer Challenge Bandung Seri 2 2025 - 2026:

Kategori Usia 10

Champion : SDN 035 Soka

Runner-up : SDN 091 Cibeureum Kota Bandung

Semifinalis : SDN 147 Citarip Barat & SDN 167 Mengger Girang

Top Scorer : Naurah Fahir Nadia Tuzahra - SDN 188 Bandung Baru (32 gol)

Best Player : Afiqa Putri Kania - SDN 091 Cibeureum Kota Bandung

Best Goalkeeper : Aretha Hayfa Faranisa - SDN 035 Soka

Fairplay Team : SDN 188 Bandung Baru

Kategori Usia 12

Champion : SDN 036 Ujungberung

Runner-up : SDN Citrasari

Semifinalis : SDN 004 Cisarenten Kulon

Top Scorer : Sandrina Rachelia Suprapto - SDN 043 Cimuncang (15 gol)

Best Player : Putri Anggraeni Rahayu - SDN 004 Cisaranten Kulon

Best Goalkeeper : Kayla Adiva Dwi Putri - SDN 027 Cicadas

Fairplay Team : SDN 021 Ciporeat

Daftar pemenang MilkLife Soccer Challenge Yogyakarta Seri 2 2025 - 2026:

Kategori Usia 10

Juara : SDN Nglarang

Runner-up : SD Muhammadiyah Sapen

Semifinalis : SDN Giwangan B dan SD Tarakanita Bumijo I

Top Scorer : Danisa Anindya Nuha Zahira (7) - SDN Nglarang

Best Player : Alisya Natalia Bandari (9) - SD Tarakanita Bumijo I

Best Goalkeeper : Jevanya Qeela Putria Yomie (SDN Giwangan)

Fairplay Team : SDN 3 Imogiri

Kategori Usia 12

Juara : SD Muhammadiyah Sapen

Runner-up : SD Muhammadiyah Karangploso

Semifinalis : MIN 2 Sleman DAN SDN Kalasan 1

Top Scorer :Nadia Shakila Azzahra (11) - SD Muhammadiyah Karangploso

Best Player : Shima Putri Larasati (9) - SD Muhammadiyah Sapen

Best Goalkeeper : Queenza Krista Nova Wibowo - SDN Kalasan 1

Fairplay Team : SDN Ungaran 1