Mitchel Bakker langsung hengkang dari Atalanta

Atalanta telah mengakhiri kontrak Mitchel Bakker atas kesepakatan bersama dan berlaku efektif seketika. Bek sayap berusia 26 tahun itu kini bisa mencari klub baru dengan status bebas transfer. Hal itu disampaikan klub melalui saluran resmi mereka.

Pintu keluar memang sudah tercium sejak beberapa waktu lalu, setelah menjadi jelas bahwa tak ada lagi prospek bagi Bakker di Atalanta. Mantan pemain Ajax itu sejatinya masih terikat kontrak dengan klub Serie A tersebut hingga pertengahan 2027.

Musim lalu, Bakker hanya sekali bermain untuk Atalanta, salah satunya karena masalah cedera. Pada musim 2024/2025, ia sempat dipinjamkan ke Lille, di mana ia mencatatkan empat gol dan tiga assist dalam 35 pertandingan.

Bakker memulai kariernya di Ajax setelah menimba ilmu di akademi klub Amsterdam tersebut. Bek itu pada akhirnya hanya mencatatkan dua penampilan untuk tim utama.

Pada 2019, Bakker pindah secara gratis ke Paris Saint-Germain. Bersama klub Paris itu, pemain kelahiran Purmerend tersebut tampil dalam 45 pertandingan, sebelum hengkang ke Bayer Leverkusen pada 2021 dengan nilai transfer 7 juta euro.

Pada 2023, Atalanta membayar lebih dari 10 juta euro kepada Bayer Leverkusen untuk mendapatkan jasa Bakker. Mantan rekan setim De Roon itu total mengenakan seragam juara Liga Europa 2024 tersebut sebanyak 23 kali.

Bakker masih belum memiliki caps bersama tim nasional senior Belanda. Namun, ia sempat tampil 21 kali untuk Belanda U-21.



