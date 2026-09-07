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hakim-ziyech(C)Getty Images

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Misi penyelamatan: waktu kedatangan Ziyech di Brasil ditentukan

Transfers
H. Ziyech
Botafogo RJ vs Red Bull Bragantino
Botafogo RJ
Red Bull Bragantino
Serie A
Wydad Casablanca
Maroko
Brasil

Sang Penyihir Maroko di Negeri Samba

Bintang Maroko, Hakim Ziyech, bersiap menghadapi tantangan baru dalam karier profesionalnya, setelah waktu kedatangannya di Brasil ditentukan guna merampungkan kepindahannya ke skuad Botafogo, sebuah langkah yang membuka lembaran baru baginya di luar Eropa, Afrika, dan Asia.

Jurnalis Italia terpercaya, Fabrizio Romano, melalui akunnya di platform X, memastikan bahwa Ziyech akan tiba di Brasil pada hari Selasa untuk menandatangani kontrak keanggotaannya secara resmi bersama Botafogo. Ia menegaskan bahwa kesepakatan itu telah rampung secara final dan hanya menyisakan penandatanganan resmi serta pengumuman transfer, setelah kepergian sang pemain dari Wydad Maroko dalam transfer gratis.

Ziyech sebelumnya telah mengakhiri ikatannya dengan Wydad Casablanca setelah pengalaman singkat, sehingga menjadikannya pemain bebas, yang memungkinkan Botafogo menuntaskan kesepakatan tanpa menanggung biaya finansial apa pun.

Serie A
Botafogo RJ crest
Botafogo RJ
BRJ
Red Bull Bragantino crest
Red Bull Bragantino
BGT

Menurut laporan media Prancis, pemain Maroko itu menyetujui tawaran klub Brasil tersebut setelah sempat ragu, dan akhirnya memutuskan untuk menjalani pengalaman pertama di Liga Brasil, dengan kontrak yang berlangsung hingga Desember 2028.

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Botafogo berharap kesepakatan dengan Ziyech ini menjadi dorongan kuat bagi tim, yang tengah berupaya memperbaiki hasil-hasilnya di Liga Brasil, di mana mereka saat ini menempati peringkat ketiga belas dengan 30 poin dari 24 pertandingan, sembari mengandalkan pengalaman besar yang telah diraih sang pemain sepanjang kariernya di lapangan-lapangan Eropa, demi menyelamatkan mereka dari situasi tersebut.

Kepindahan ke Botafogo ini menandai awal babak baru bagi bintang Maroko berusia 33 tahun tersebut, yang sebelumnya pernah bermain bersama klub-klub ternama seperti Twente, Ajax, Chelsea, dan Galatasaray, sebelum kembali ke Wydad, dan kini memutuskan untuk menjalani petualangan tak terduga di sepak bola Brasil, demi mencari kembali kilaunya dan kembali ke penampilan terbaiknya.

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