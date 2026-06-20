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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Mimpi yang tidak konyol... Bintang Amerika menantang tim-tim Piala Dunia

USA vs Australia
USA
Australia
World Cup
C. Richards
AS

Bek Amerika Serikat, Chris Richards, berpendapat bahwa gagasan timnas negaranya menjuarai Piala Dunia sama sekali bukanlah hal yang mustahil atau sekadar angan-angan.

Timnas Amerika Serikat menampilkan performa yang meyakinkan saat menghadapi Australia pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia, dan menang dengan skor 2-0, sehingga memastikan lolos ke babak 32 besar, berkat kemenangan telak 4-1 atas Paraguay.

Jaringan ESPN menyiarkan pernyataan Chris Richards setelah melewati rintangan Australia, di mana ia mengatakan, “Saya tidak berpikir itu konyol untuk mengatakan bahwa kami ingin memenangkan turnamen ini.”

Ia menambahkan, “Tentu saja masih banyak pertandingan yang harus kami jalani sebelum mencapai momen itu, tetapi kami menghadapi setiap pertandingan satu per satu.”

Richards menegaskan, “Kami ingin mengangkat trofi Piala Dunia di akhir turnamen ini.”

World Cup
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Turkiye
TUR
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USA
World Cup
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Paraguay
PAR
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AUS

Sementara itu, Tyler Adams, pemain timnas AS, berbicara tentang perlunya menerapkan “aturan 24 jam” yang mengakhiri perayaan dengan cepat dan mengembalikan fokus pada saat ini.

Adams mengatakan, “Janganlah kita terlalu terburu-buru.”

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