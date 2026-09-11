Mimpi yang hilang dan prioritas Eropa: Laporta lontarkan pernyataan berapi-api soal musim Barcelona

Presiden Barcelona, Joan Laporta, menunjukkan optimisme besarnya terhadap awal musim yang dijalani timnya pada musim ini, seraya menegaskan bahwa klub Katalan itu memiliki semua modal untuk bersaing meraih seluruh gelar, dengan menempatkan Liga Champions Eropa sebagai prioritas utama.

Laporta menghadiri prosesi tradisional peletakan karangan bunga di depan monumen Rafael Casanova, dalam rangka Hari Nasional wilayah Katalonia, yang seperti biasa setiap tahunnya turut dihadiri oleh Barcelona.

Meski berupaya untuk tetap tenang, Presiden Barcelona menekankan pentingnya untuk tidak terbawa oleh awal yang kuat, dan berkata sebagaimana disorot surat kabar "Sport": "Kita harus tetap membumi, karena musim baru saja dimulai."

Namun ia dengan cepat mengungkapkan besarnya optimismenya terhadap apa yang ditampilkan tim, seraya menambahkan: "Kami berharap bisa terus berada di level ini, dengan komitmen yang besar. Dan agar bisa menang tahun ini, kalian harus berlari. Komitmen tim dan klub merupakan tanda yang besar."

Pujian untuk Lamine Yamal

Laporta menyinggung pernyataan Lamine Yamal mengenai pentingnya berlari dan menekan selama pertandingan, seraya memuji kematangan yang ditunjukkan bintang muda itu meski usianya masih belia.

Ia berkata: "Apa yang dikatakan Lamine di usia 19 tahun layak mendapat banyak penghargaan, kematangannya luar biasa. Ia adalah contoh nyata mengenai pentingnya tim menjaga fokusnya dan tidak merasa santai, demi berjuang untuk segalanya."

Laporta menilai bahwa kondisi optimisme di dalam Barcelona memiliki alasan yang membenarkannya, terlebih dengan tim yang memiliki skuad kuat dan berimbang, seraya menegaskan: "Kami memiliki komposisi tim yang sangat kompetitif dan berimbang, dan Deco telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Semua orang harus berada dalam fokus penuhnya, karena kami memiliki banyak kualitas dan bisa membentuk dua tim kompetitif, tidak ada ruang untuk bersantai."

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Mimpi Quadruple

Laporta dengan jelas mengungkapkan batas ambisi Barcelona pada musim ini, seraya menegaskan bahwa klub menargetkan juara di semua gelar yang mungkin diraih.

Presiden Barcelona berkata: "Kami adalah kandidat untuk meraih gelar. Target kami tahun ini adalah menjuarai Liga, Copa del Rey, Piala Super, dan Liga Champions Eropa. Kami harus selalu menjaga semangat tim, dan berpikir dengan cara ini akan menuntun kami meraih gelar."

Barcelona belum pernah meraih 4 gelar atau lebih dalam satu tahun sejak 2015, ketika di bawah kepemimpinan Luis Enrique menjuarai Liga, Piala, Liga Champions, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia Antarklub.

Prioritas Eropa

Meski Barcelona berambisi di semua kompetisi, Laporta tidak menyembunyikan bahwa Liga Champions Eropa memiliki tempat khusus dalam perhitungannya, ia berkata: "Kami memiliki antusiasme khusus untuk menjuarai Liga Champions Eropa."

Pernyataan Laporta ini muncul di tengah awal yang kuat dari tim di bawah kepemimpinan Hansi Flick, yang memperkuat kepercayaan manajemen terhadap kemampuan Barcelona untuk bersaing dengan kuat di kancah domestik maupun benua, di tengah keinginan yang jelas untuk merebut kembali gelar Eropa yang absen dari lemari trofi klub sejak 2015.

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