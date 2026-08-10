Mimpi Mourinho yang Tertunda: Bintang Real Madrid Membekukan Transfer yang Dinanti

Klub Kerajaan menjalani periode transfer musim panas yang belum pernah terjadi sebelumnya, ditandai dengan pergerakan besar dalam urusan kedatangan dan kepergian, di mana mereka merekrut 6 pemain baru ke skuad, sementara melepas sejumlah besar elemennya, terutama para lulusan akademinya yang terkenal, dalam sebuah langkah yang dianggap bagian dari proyek pembangunan kembali tim yang ambisius.

Los Merengues merekrut Diomande, Cucurella, Espai, Dumfries, dan Konate, di samping transaksi paling menonjol dengan mendatangkan bintang Portugal Bernardo Silva.

Namun, kegagalan mendatangkan Rodri, yang dipandang sebagai batu penjuru dalam proyek pembaruan, memberikan bayang-bayang pada suasana Valdebebas dan meninggalkan perasaan tidak lengkap.

Mourinho mengisyaratkan penutupan pintu transfer

Pernyataan pelatih Portugal Jose Mourinho mengisyaratkan bahwa manajemen klub berniat mengakhiri pergerakan mereka di bursa transfer, di mana ia menegaskan setelah pertandingan melawan Ferencvaros bahwa ia akan bekerja dengan tim "ringkas" yang hanya terdiri dari 20 pemain inti.

Melalui pembicaraannya tentang Bernardo Silva, Mourinho mengungkap salah satu kekurangan paling menonjol yang masih dirasakan tim, seraya berkata: "Saya memperhatikan selama pertandingan bahwa ia kekurangan kekuatan fisik yang dibutuhkan, sehingga mendorong saya untuk memindahkannya ke posisi pengatur serangan, sementara saya memainkan pemain muda Cestero untuk memperkuat stabilitas di posisi tersebut."

Dua kebutuhan yang tertunda

Real Madrid menghadapi kebutuhan mendesak untuk memperkuat dua posisi vital: yang pertama di lini tengah bertahan, dan yang kedua di jantung pertahanan dengan pemain kidal, terutama setelah gol yang diterima tim dari Ferencvaros akibat kesalahpahaman antara Huijsen dan Rudiger.

Namun, penyelesaian salah satu dari kedua transaksi itu berkaitan erat dengan kepergian sejumlah pemain. Di lini pertahanan, Raul Asencio tampak sebagai kandidat paling menonjol untuk pergi, tetapi cederanya menghambat penyelesaian transaksi yang seharusnya membuka pintu untuk mendatangkan bek yang lebih berpengalaman, terutama Bastoni, jantung pertahanan Inter Milan, dan opsi favorit Mourinho.

Camavinga mengembalikan kilaunya

Adapun di lini tengah, persamaannya lebih rumit. Eduardo Camavinga dianggap sebagai mata rantai terlemah, tetapi penampilannya yang mencolok di Hungaria mengembalikan kepercayaan pada pemain yang menuai kritik keras musim lalu, terutama setelah kartu merahnya yang menjadi bencana melawan Bayern Munich yang turut menyebabkan tersingkirnya tim.

Mourinho bersikeras memberi pemain Prancis itu kesempatan baru, terlebih pemain tersebut tidak ingin pergi, dan klub tidak menemukan pembeli yang bersedia membayar nilai yang diminta yang melebihi 60 juta euro.

Berkas-berkas yang tertunda

Sejumlah berkas lain saling terkait pada hari-hari terakhir periode transfer. Kontroversi muncul seputar masa depan Thiago Pitarch setelah ia mengalami cedera dini begitu kembali berlatih. Meskipun ada ketertarikan dari klub Inggris Fulham terhadapnya, rencananya adalah mempertahankannya.

Di sisi lain, talenta Brasil Endrick menolak menerima peminjaman kedua, sementara Ceria, yang datang dari tim cadangan Sevilla pada Januari lalu, terus bersinar selama pemusatan latihan pra-musim, sehingga menjadikannya opsi yang menjanjikan dalam perhitungan.

Klub bergerak dengan hati-hati

Dengan mendekatnya penutupan tirai periode transfer, manajemen Real Madrid berniat menangani setiap peluang yang mungkin muncul dengan sangat hati-hati, mengikuti pendekatan yang sama seperti yang mereka terapkan di awal musim, dalam upaya menyelesaikan proyek pembaruan tanpa mempertaruhkan stabilitas finansial atau teknis tim.