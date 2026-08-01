Mimpi lama: Barcelona kembali memburu Ounahi

Barcelona kembali memburu gelandang Girona asal Maroko, Ezzedine Ounahi, pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Menurut program "El Chiringuito" Spanyol, Barcelona mempertimbangkan opsi merekrut Ounahi di tengah kebutuhan tim untuk mendatangkan gelandang baru setelah cedera yang dialami pemain Belanda, Frenkie de Jong.

Program Spanyol tersebut menyebutkan bahwa bintang Girona itu menarik minat banyak klub musim panas ini, tetapi ia belum mengambil keputusan mengenai masa depannya.

Ounahi tampil menonjol bersama Maroko di Piala Dunia 2026, dan berhasil membawa Maroko melaju ke babak perempat final.

Sebelumnya, Ounahi juga pernah dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona, setelah penampilan gemilangnya bersama Maroko di Piala Dunia 2022, tetapi transfer tersebut gagal terwujud.

Bintang Maroko itu terikat kontrak dengan Girona hingga musim panas 2030, dan nilai pasarnya mencapai 30 juta euro.

