Nama bintang Mesir Mohamed Salah kembali menjadi sorotan di bursa transfer, setelah sejumlah laporan media Turki mengungkap bahwa Besiktas semakin dekat untuk mewujudkan impian yang telah lama dinanti, yakni merekrut kapten timnas Mesir, dalam sebuah kesepakatan yang berakar sejak lebih dari satu dekade lalu, setelah upaya pertama gagal pada 2014.

Menurut laporan situs Turki "kayserihaber", manajemen Besiktas telah mencapai tahap akhir negosiasi dengan Mohamed Salah dan agennya, Ramy Abbas, di tengah optimisme besar akan kemungkinan rampungnya kesepakatan dalam beberapa hari mendatang.

Ini bukan kali pertama Besiktas berupaya merekrut Mohamed Salah, sebab ketertarikan klub Turki itu terhadap sang bintang Mesir bermula pada 2014, saat ia masih menjadi pemain Chelsea di Inggris.

Pada waktu itu, Besiktas berusaha mendapatkan jasa Salah, namun kesepakatan tersebut tidak terwujud setelah agennya, Ramy Abbas, lebih memilih memindahkan sang pemain ke klub Italia, Roma, sehingga harapan klub Turki itu pupus untuk sementara.

Besiktas Mencoba Lagi setelah 12 Tahun

Setelah 12 tahun berlalu, manajemen Besiktas memutuskan untuk membuka kembali berkas ini, memanfaatkan kondisi saat ini untuk menghidupkan kembali negosiasi dengan salah satu bintang terbesar sepak bola dunia.

Laporan itu menegaskan bahwa kontak antara kedua belah pihak mengalami perkembangan signifikan selama periode terakhir, dan negosiasi berjalan secara positif, setelah tercapai kesepahaman mengenai sejumlah poin, sementara beberapa detail akhir masih dalam pembahasan.

Tawaran Terakhir di Meja Salah

Laporan tersebut menyebutkan bahwa negosiasi dipimpin oleh presiden klub, Serdal Adali, yang telah mengajukan tawaran akhir kepada Mohamed Salah dan agennya, sembari menunggu jawaban resmi dari sang pemain sebelum kesepakatan ditutup secara final.

Suasana optimisme menyelimuti klub Turki itu akan kemungkinan tercapainya kesepakatan, terutama setelah negosiasi memasuki tahap-tahap akhirnya.

Senin Bisa Menentukan Segalanya

Situs Turki tersebut menjelaskan bahwa hari Senin akan menjadi penentu bagi masa depan kesepakatan ini, sebab sejumlah pihak yang terkait dengan proses transfer dijadwalkan tiba di kota Istanbul untuk menggelar pertemuan-pertemuan terakhir yang bertujuan menuntaskan seluruh detail yang belum terselesaikan.

Jika pertemuan berjalan sesuai rencana, Besiktas mungkin akan mengumumkan keberhasilannya merampungkan kesepakatan yang telah lama dinanti, setelah 12 tahun sejak upaya pertama untuk mendatangkan Mohamed Salah.